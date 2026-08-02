L. Kasčiūnas tikisi M. Sinkevičiaus lyderystės siekiant susitarimo dėl demografijos: jis – centrinė figūra

„Be abejo, kad centrinė figūra yra ministras pirmininkas. Mūsų pasiūlymas, kurį mes padėjome ant stalo, yra toks skambutis, varpelis, kad neužtenka kalbėti – imkime ir darykime“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė L. Kasčiūnas.
„Jo (M. Sinkevičiaus – ELTA) rankose yra visas instrumentas – arsenalas priemonių, resursai. Tai, be jokios abejonės, yra Vyriausybės rankose. Idėjos gali būti mūsų visų. Bet jis turi pasakyti, kurios idėjos yra įmanomos prie dabartinių resursų, o kurios ne“, – akcentavo jis.
L. Kasčiūnas pabrėžia, kad labai svarbu, jog šis klausimas netaptų politinės konkurencijos ašimi.
Demografijos klausimu žvilgsnis krypsta į M. Sinkevičių: L. Kasčiūnas tikisi jo lyderystės
„Šita tema reikalauja nacionalinio susitarimo. (...) Iš tikrųjų, jeigu mes priimsime tikslius, išmintingus sprendimus dėl demografijos, dėl aplinkos palankios šeimai kūrimo, tai jie efektą turės tik po 15 ar 20 metų. Kitaip tariant, čia politinio kapitalo nesusikrausi“, – sakė TS-LKD pirmininkas.
„Todėl šitą temą išvis reikia išimti iš politinės konkurencijos lauko. O kaip tik susitarti ir laikyti demografijos problemas, demografijos žiemą kaip mūsų egzistencinę valstybėje problemą ir ją pabandyti tam tikrais bendrais sprendimais spręsti“, – pabrėžė jis.
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Todėl politikas tikina, kad sprendžiant demografijos iššūkius konservatoriai bus nusiteikę geranoriškai ir dalykiškai.
„Mes tikrai būsime nusiteikę geranoriškai, profesionaliai ir dalykiškai. Mes tikrai nebūsime tie, kad jeigu siūlys grąžinti 80 ar 90 proc. išmokas motinystės, mes bėgsime ir sakysime, kad dar 5 proc. pridėkite. Jeigu yra tokios resursų galimybės, tai darome, ką įmanoma padaryti“, – pabrėžė jis.
Šią savaitę Seimo TS-LKD frakcija parengė nacionalinio partijų susitarimo dėl demografijos 2026–2040 metams projektą, kurį teikia svarstyti parlamentinėms partijoms.
Konservatorių parengtame projekte siūloma plėsti valstybės paramą pirmajam būstui, kad ji būtų plačiau prieinama 18–35 metų gyventojams ir jaunoms šeimoms, stiprinti šeimos politiką ir paslaugų prieinamumą miestuose ir regionuose, sudaryti palankesnes sąlygas derinti darbą ir vaikų auginimą bei aktyviau skatinti grįžtamąją migraciją, padedant užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams sugrįžti ir integruotis į šalies darbo rinką bei švietimo sistemą. Dėmesys, konservatorių teigimu, turi būti skiriamas ir sveiko senėjimo bei gyvenimo trukmės ilginimui.
Pranešė inicijuosiantis nacionalinį susitarimą
Kaip skelbė ELTA, Lietuvoje sparčiai mažėjant gimstamumui, LSDP pirmininkas M. Sinkevičius gegužę pranešė, kad šiemet inicijuos nacionalinį partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos krizės.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas interviu Eltai teigė, kad toks susitarimas galėtų būti įgyvendintas per šią parlamento kadenciją.
Balandžio pradžioje Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtas Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų projektas, kuriuo siūloma liberalizuoti pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimą, užtikrinant vienodas galimybes susilaukti vaikų vienišoms moterims ir nesusituokusioms poroms, įveikė pirmąjį balsavimą Seime.
Siekiant gerinti šalies demografinę situaciją ir padidinti gyventojų galimybes susilaukti vaikų, taip pat siūloma numatyti teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nesudariusiems asmenims, kartu gyvenantiems ne mažiau nei vienerius metus, ir vienišoms moterims, kurioms nevaisingumo diagnozė yra mediciniškai pagrįsta.
Kovą Vyriausybė 2027–2028 m. paskelbė Šeimos metais – aštuonios ministerijos siūlo šeimos politikos priemones, skirtas demografijos krizei spręsti.
Pernai lapkritį tuometė premjerė Inga Ruginienė pristatė planus keisti vaiko priežiūros atostogų pavadinimą, Vyriausybė paskelbė viešą konkursą.