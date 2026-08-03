K. Budrys sako esantis nusiteikęs pozityviai dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje

„Dabar gauname šiek tiek detalesnės informacijos, kaip JAV pusė mato veiksmų išdėliojimą laike, kada galėtų būti priimti sprendimai. Tikimės, kad visi siūlymai, pagerinimai iš Lietuvos pusės bus įvertinti, taip pat intensyvūs kontaktai su JAV puse. Galų gale Lietuvos kaip pavyzdinės, pažangiausios NATO narės ir įvaizdis, ir vieta padės mus nuvesti link teigiamų sprendimų. Aš nusiteikęs optimistiškai“, – LRT televizijai teigė K. Budrys.
Kaip skelbė ELTA, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas „Lietuvos ryto“ TV pirmadienį teigė, kad sprendimai dėl karių rotacijos Lietuvoje turėtų paaiškėti rudens pradžioje.
Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šios informacijos plačiau nedetalizavo, tačiau pabrėžė, jog rezultatų šiuo klausimu tikimasi „maksimaliai greitai“.
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Ministro teigimu, šalis iš sąjungininkų yra sulaukusi prašymo neskelbti šiuo klausimu per daug detalių viešai.
Išvyko pasibaigus rotacijai
Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1 tūkst. JAV karių su technika.
Krašto apsaugos ministras sakė turįs patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai, juos pakeis nauji.
Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad į Lietuvą atvykti planuojanti Jungtinių Valstijų karių grupė gali būti didesnė nei iki šiol.
Kaip skelbė ELTA, Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.
JAV yra priėmusios sprendimą dėl nepertraukiamo amerikiečių rotacinių pajėgų dislokavimo Baltijos regione. Savo ruožtu Lietuva yra įsipareigojusi dėti visas pastangas, kad atvykstantiems JAV kariams būtų suteikta visa reikalinga priimančiosios šalies parama ir sukurta tinkama infrastruktūra.
JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų.