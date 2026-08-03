KAM: NATO naikintuvai praėjusią savaitę vieną kartą kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivio

Kaip pranešė ministerija, liepos 30 d. oro policijos naikintuvai skrido atpažinti vieno orlaivio IL-20. Orlaivis skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Rusijos Kaliningrado sritį.
Orlaivis skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru palaikė.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misijas Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
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Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos kariai.
Krašto apsaugos ministerija (KAM)NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Rusija
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