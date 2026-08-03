Klaipėdos rajone jau startavo „Tavo idėja“: gyventojų iniciatyvų įgyvendinimui – pusė milijono eurų!

„Dalyvaujamojo biudžeto konkursas „Tavo idėja“ yra tas projektas, kurio nuoširdžiai laukiame, nes matome, kad jis išties rūpi mūsų gyventojams, jie aktyviai įsitraukia tiek teikiant idėjas, tiek už jas balsuojant. O tą aktyvumą, ko gero, lemia ir spartus idėjų įgyvendinimas.
Iš idėjos realybe tapo jau daugiau nei 30 projektų. Tad ir šiemet kviečiame siūlyti pačias netikėčiausias idėjas. Jų įgyvendinimui šįkart skiriame rekordinę sumą – pusę milijono eurų! Tad nieko nelaukite – kiekviena iniciatyva prisideda prie patogesnio, gražesnio ir gyvesnio Klaipėdos rajono kūrimo“, – sako Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Idėjas Klaipėdos rajonui gali teikti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis nuo 16 metų, o balsuoti už pateiktas idėjas gali Klaipėdos rajone gyvenamąją vietą deklaravę ne jaunesni nei 16 metų gyventojai.
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Pateiktos idėjos skirstomos į tris projektų vertės kategorijas:
- Didelės vertės projektas – iki 150 tūkst. eurų;
- Mažos vertės projektas – iki 60 tūkst. eurų;
- Mažos vertės projektas kaimuose, kuriuose deklaruota 250 ir mažiau gyventojų, – iki 35 tūkst. eurų.
Kartu su iki pusės milijono eurų išaugusiu bendru finansavimu didėja ir maksimali projektų vertė, todėl gyventojai galės įgyvendinti dar ambicingesnes idėjas. Iš viso didelės vertės projektams skiriama 300 tūkst. eurų, mažos vertės projektams – 125 tūkst. eurų, o mažos vertės projektams kaimuose, kur deklaruota iki 250 gyventojų, – 75 tūkst. eurų.
Taip pat nuo šiol gyventojai galės siūlyti projektus ne tik Savivaldybei ar valstybei priklausančiose viešosiose erdvėse, bet ir valstybei nuosavybės teise priklausančioje arba Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomoje miško paskirties žemėje urbanizuotose teritorijose. Tokiose vietose siūlomos idėjos turės būti skirtos rekreacinėms arba aplinkosauginėms funkcijoms įgyvendinti, joms reikės gauti Valstybinių miškų urėdijos pritarimą, o jų įgyvendinimui bus numatytas iki 2 metų terminas.
Kaip ir anksčiau, didelis dėmesys skiriamas projektų kokybei. Idėjos turi būti įgyvendinamos viešosiose erdvėse, būti nekomercinės, atitikti architektūros kokybės reikalavimus, darnaus vystymosi principus, universalaus dizaino, ilgaamžiškumo ir estetikos kriterijus. Projektų sprendiniai turi būti racionalūs, o preliminarioje sąmatoje būtina numatyti rezervą nenumatytoms išlaidoms – 10 proc. mažos vertės projektams ir 15 proc. didelės vertės projektams.
Idėjas iki rugsėjo pabaigos galima teikti ir visą informaciją apie projektą gauti interneto svetainėje atvirihorizontai.lt.
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