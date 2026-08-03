Po STT pastabų dėl galimai neskaidrių įdarbinimo parlamente procedūrų J. Olekas susitiks su A. Stončaičiu

„(...) susitiksiu kancleriu, jis neseniai buvo atostogose. Pasitarsime, kokių veiksmų reikia imtis“, – pirmadienį žurnalistams sakė J. Olekas.
Jis teigė, kad Seimo valdyba paprašė STT dar kartą pateikti patikslintą informaciją apie galimai neskaidrias įdarbinimo parlamente procedūras.
„Mes perklausėme dar kartą, kokių konkrečių veiksmų norima. Man atrodo, kad ir pačioje kanceliarijoje yra peržiūrimos tos situacijos. Kadangi konkrečių teikimų (dėl galimai neskaidrių įdarbinimų – ELTA) nebuvo, buvo bendrai, tai kol kas atsakymų nebuvo“, – sakė J. Olekas.
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Birželį pranešta, kad STT pateikė raštą Seimo valdybai, kuriame nurodė, kad parlamento kanceliarijos įdarbinimo procedūrose galimai egzistuoja sisteminiai pažeidimai ir rizikos. Teisėsaugos duomenimis, pažeidimai susiję ne tik su formaliu atrankų organizavimu, bet ir su konkrečia jų eiga: informacijos viešinimu, nešališkumo deklaravimu, vertinimo objektyvumu bei garso įrašų išsaugojimu.
Ypač išskiriamas galimas piktnaudžiavimas išimtimi, leidžiančia be konkurso įdarbinti asmenis iki 6 mėnesių, taip apeinant įprastas procedūras ir vėliau sprendžiant dėl jų tolesnės karjeros kanceliarijoje.
Be to, STT atkreipė dėmesį į rizikas, susijusias su viešaisiais pirkimais, kai juose dalyvavę ar juos inicijavę kanceliarijos darbuotojai galėjo turėti nedeklaruotų asmeninių, finansinių ar sutartinių ryšių su tiekėjais.
Atsižvelgdama į tai, kad personalo administravimas yra tiesioginė Seimo kanclerio atsakomybė, tarnyba ragino šio klausimo nepalikti tik jo diskrecijai – taip esą būtų užtikrintas objektyvumas.
Seimo valdybos prašyta inicijuoti nepriklausomą kanceliarijos atrankų ir susijusių procedūrų vertinimą už laikotarpį nuo 2024 m. birželio mėnesio bei apie priimtus sprendimus informuoti STT.