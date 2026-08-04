ELTA glaustai: nutrauktas tyrimas dėl LSDP tarybos posėdyje rasto įrašinėjančio įrenginio, avarija Vilniaus rajone

Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl balandį per Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos posėdį rasto slapta įrašinėjančio įrenginio. Antradienį taip pat pranešta ir apie avariją Vilniaus rajone – Nemenčinės seniūnijoje, susidūrus lengvajam ir sunkiasvoriui automobiliams, žuvo dvi moterys ir vienos iš jų mažametė dukra.
Tuo metu politikams toliau diskutuojant apie papildomą pensijų indeksavimą, prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia, kad šalies vadovas palankiai vertina premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasiūlytą kompromisą tam panaudoti ne mažiau nei 15 proc. kasmetinio „Sodros“ biudžeto perviršio.
Užsienio aktualijose – pareiškimai po neeilinio Europos Sąjungos (ES) ministrų posėdžio dėl migracijos krizės Seutoje, Lamanšo sąsiauryje iš degančio laivo išgelbėti migrantai ir JAV derybų su Teheranu tęsinys.
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LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Valstybės vadovai atostogauti neplanuoja, kai kurie jų derina darbą su poilsiu. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir premjeras Mindaugas Sinkevičius šią vasarą neatostogaus. Parlamento vadovas derina darbą su asmeniniu laiku, o neseniai pareigas eiti pradėjęs ministras pirmininkas yra susikoncentravęs į darbą. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę dirba nuotoliu iš Portugalijos salos Madeiros. Ten jis viešės iki rugpjūčio 10-osios. Kaip pažymėjo prezidento atstovai, nurodytomis dienomis valstybės vadovas dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Seimo nariai neturi įteisintų atostogų. Vyriausybės nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetines minimaliąsias atostogas. Prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad Lietuva yra pasirengusi dalytis su Ispanija per pastaruosius metus valdant neteisėtos migracijos krizę sukaupta patirtimi. Pasak jo, kol kas poreikio siųsti Lietuvos pareigūnus į Ispaniją nėra. Taip politikas kalbėjo po neformalaus nuotolinio Europos Sąjungos (ES) vidaus reikalų ministrų posėdžio. M. Katelynas taip pat pabrėžė, kad šiuo metu nėra pagrindo svarstyti vidaus sienų kontrolės Šengeno erdvėje atkūrimo. Jo teigimu, iš Seutos ir Meliljos į žemyninę Ispanijos dalį vykstantiems asmenims taikomos privalomos patikros, todėl, kaip aiškina Madridas, nė vienas migrantas nepateko į Šengeno erdvę. M. Katelyno nuomone, pagrindinis dėmesys dabar turėtų būti skiriamas ES išorės sienos stiprinimui.
Spalio pabaigoje Valdovų rūmuose planuojama atidaryti Antano Sutkaus fotografijų parodą, kurioje bus eksponuojamos retos ir iki šiol plačiajai visuomenei nerodytos Valdo ir Almos Adamkų gyvenimo akimirkos. Vėliau paroda galėtų būti eksponuojama ir kitose šalies vietose. Rudenį kadenciją baigęs prezidentas rudenį švęs 100 metų jubiliejų.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad šalies vadovas palankiai vertina premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasiūlytu kompromisu, jog papildomam pensijų indeksavimui būtų naudojama ne mažiau nei 15 proc. kasmetinio „Sodros“ biudžeto perviršio. Tai, anot jo, buvo aptarta paskutiniame prezidento ir ministro pirmininko susitikime. Šalies vadovo įstatymo projektas Seime pateikimo stadiją įveikė pernai rudenį, jam reikalinga Vyriausybės išvada. Prezidentas siūlo, kad papildomos lėšos pensijoms indeksuoti konkrečiais metais sudarytų ne mažiau negu 20 proc., tačiau ne daugiau 75 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto perviršio. Tiesa, su prezidentų susitikęs premjeras M. Sinkevičius praėjusią savaitę žurnalistams savo ruožtu sakė, jog norėtų, kad mažiausia „Sodros“ biudžeto perviršio dalis, kurią reikėtų naudoti pensijų indeksavimui, būtų 15 proc.
Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky teigė, kad Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius išreiškė siekį tinkamai įamžinti buvusių Vilniaus Sporto rūmų vietoje esančių senųjų žydų kapinių atminimą. Taip ji kalbėjo antradienį, po susitikimo su premjeru. Anot F. Kukliansky, pastatas neturėtų būti naudojamas konferencijoms ar pramoginiams renginiams. Jos teigimu, sovietmečiu ant senųjų žydų kapinių pastatyti Sporto rūmai buvo nepagarbos ženklas, todėl dabar būtina rasti sprendimą, kuris atkurtų pagarbą šiai vietai.
LIETUVOS TEISĖTVARKOS AKTUALIJOS
Teisingumo ministerija oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo Antano Kandroto, pravarde Celofanas, ekstradicijos į Lietuvą. Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis nurodė, kad ministerija siekia, jog įsiteisėję teismų sprendimai būtų vykdomi, o nuteistieji negalėtų išvengti jiems paskirtos baudžiamosios atsakomybės vien dėl to, kad yra kitoje valstybėje. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų A. Kandrotui-Celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Tiesa, dar anksčiau A. Kandrotas-Celofanas paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė.
Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl per LSDP tarybos posėdį rasto slapta įrašinėjančio įrenginio. Toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Prokuroras Stanislavas Barsulis Eltai sakė, kad rastame įrenginyje posėdžio įrašo nebuvo, taip pat nebuvo ir su posėdžiu, su politine partija susijusios informacijos. Nustatyta, kad minėtas rašiklis priklauso LRT žurnalistei Eglei Samoškaitei. Po prokuratūros žinios žurnalistė teigė, kad įrašinėjančio rašiklio LSDP tarybos posėdyje nepaliko. Ji tikino tik vėliau pastebėjus, jog rašiklį prarado. LRT savo ruožtu pranešė, kad dėl E. Samoškaitė galimo darbo pareigų pažeidimo inicijuojamas tarnybinis patikrinimas. Po prokuratūros pranešimo apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą Žurnalistų profesionalų asociacija (ŽPA) pranešė nusprendusi iš savo narių pašalinti E. Samoškaitę. ŽPA nurodė, kad anksčiau žurnalistė viešai ir asociacijos nariams teiktuose paaiškinimuose tvirtino, kad LSDP taryboje rasta įrašymo priemonė jai nepriklauso.
Vilniaus rajone, Nemenčinės seniūnijoje, susidūrus lengvajam ir sunkiasvoriui automobiliams, per avariją žuvo dvi moterys ir vienos iš jų mažametė dukra. Tarnyboms atvykus į įvykio vietą, iš lengvojo automobilio buvo ištrauka transporto priemonės vairuotoja (gim. 1975 m.), kuriai medikai konstatavo mirtį. Lengvajame automobilyje taip pat važiavusi mažametė mergaitė (gim. 2023 m.) buvo gaivinama, tačiau nesėkmingai, jai taip pat konstatuota mirtis. Policijos ir ugniagesių duomenimis, avarijos metu taip pat sužalota dar viena moteris, mergaitės mama, kuri važiavo lengvajame automobilyje (gim. 2002 m.), ir sunkiasvorės transporto priemonės vairuotojas, jie buvo išvežti į ligoninę. Policija vėliau pranešė, kad apie 17 val. ligoninėje mirė ir mergaitės mama.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
Surengtas neeilinis Europos Sąjungos (ES) vidaus reikalų ministrų posėdis dėl krizės Ispanijos eksklave Seutoje. Po jo išplatintame pareiškime teigiama, kad ministrai susitarė stiprinti pastangas kovojant su migrantų kontrabandos tinklais, griežtinti deportacijas ir gerinti keitimąsi informacija. Ministrų nuotolinis posėdis buvo sušauktas Romos ir Kopenhagos iniciatyva po to, kai praėjusią savaitę dešimtys tūkstančių migrantų iš Maroko pasiekė šią teritoriją Šiaurės Afrikoje ir pasipylė vieši nesutarimai tarp Ispanijos ir kelių kitų ES valstybių narių. Ispanijos vidaus reikalų ministras po vaizdo konferencijos su ES kolegomis surengtoje spaudos konferencijoje patikslino, kad į Seutą buvo atvykę ne 50 tūkst., kaip skelbta anksčiau, o 72 tūkst. migrantų, iš kurių 70 tūkst. jau grįžo į Maroką. Danija, kuri anksčiau ragino ES apsvarstyti Italijos iškeltą galimybę sustabdyti Ispanijos narystę Šengeno erdvėje, po posėdžio pareiškė esanti labai patenkinta Ispanijos atsaku į krizę.
Tarpininkavimo pastangos karui tarp JAV ir Irano sureguliuoti tęsiasi, pranešė Kataras. Nors susitarimo dėl pasaulio naftos ir dujų tranzitui gyvybiškai svarbaus Hormuzo sąsiaurio atvėrimo dar nėra, tačiau „artimiausiomis valandomis ar dienomis tai gali pasikeisti“, sakė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Majedas al Ansari. Jo teigimu, diplomatinės pastangos šiuo klausimu „pažengusios jau toli“. JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas taip pat teigė, kad susitarimas su Iranu gali būti pasiektas jau netrukus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį tikino, kad derybos su Iranu vyksta ir piktinosi tuo, kad Iranas jas neigė. D. Trumpas teigė, kad Teheranas turi „paskutinę galimybę“ susitarti.
Prancūzijos pakrančių apsauga, padedant britams, iš degančio laivo Lamanšo sąsiauryje išgelbėjo 157 migrantus. Laive buvo migrantai, plaukę į Didžiąją Britaniją. Jie išgelbėti ryte ir nugabenti į Pajūrio Bulonės uostą Prancūzijoje. Pranešimų apie žuvusiuosius ar sužeistuosius nebuvo. Spėjama, kad užsidegė laivo variklis ir tada liepsnos išplito. Išgelbėtųjų skaičius yra didžiausias nuo 2018-ųjų.