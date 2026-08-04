Ikiteisminis tyrimas truko beveik keturis mėnesius.
Antradienį prokuratūra paskelbė, jog Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumą, priėmė nutarimą nutraukti tyrimą dėl neteisėto techninių priemonių įrengimo ar panaudojimo informacijai rinkti.
Toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
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„Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas įvertinus Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) narių pareiškime nurodytą informaciją bei siekiant nustatyti aplinkybes, kaip š. m. balandžio mėn. 16 d. patalpose, kuriose vyko Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis, atsirado garsą įrašantis įrenginys.
Tyrimo metu nustatyta, kad LSDP tarybos posėdžio salėje buvo rasta žurnalistei priklausanti juodos spalvos rašymo priemonė, kurioje yra integruotas garso įrašymo įrenginys. Ikiteisminio tyrimo metu išnaudojus visas galimybes, nebuvo gauta objektyvių duomenų, patvirtinančių žurnalistės tyčią paliktu garso įrašymo įrenginiu įrašinėti uždarą LSDP tarybos posėdį, tai yra rinkti informaciją apie politinę partiją.
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Pažymėtina, kad įtarimas ar kaltinimas negali būti grindžiamas prielaidomis. Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą konstatuojama, kad atlikus visus būtinus tyrimo veiksmus nenustatyta ir negauta neginčytinų, neabejotinų faktinių aplinkybių bei objektyvių duomenų, patvirtinančių, jog buvo padaryta nusikalstama veika, susijusi su š. m. balandžio 16 d. vykusiu LSDP tarybos posėdžiu ir jo metu rastu žurnalistės tušinuku-diktofonu, todėl ikiteisminis tyrimas yra nutrauktinas“, – rašo prokuratūra.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą, tas, kas neteisėtai įrengė ar panaudojo technines priemones informacijai apie valstybės, savivaldybės instituciją, įstaigą ar jų tarnautoją, politinę organizaciją ar asociaciją arba jų narį, kitą juridinį ar fizinį asmenį rinkti, baudžiamas bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Pati E. Samoškaitė jai mestus įtarimus vadino nelogiškais, neigė dariusi bet kokius neteisėtus ar neetiškus veiksmus.
Prokuroras: su posėdžiu, su politine partija susijusios informacijos rašiklyje nebuvo
LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė vykstant ikiteisminiam tyrimui dėl Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos posėdyje rasto įrašymo įrenginio buvo apklausta kaip specialioji liudytoja, o rastame įrenginyje posėdžio įrašo nebuvo.
Tai Eltai antradienį sakė minėtą ikiteisminį tyrimą kontroliavęs ir sprendimą jį nutraukti priėmęs Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Stanislavas Barsulis.
Asmuo gali būti apklausiamas kaip specialusis liudytojas, jeigu byloje yra duomenų, kad galimai buvo padaryta nusikalstama veika ir ją galimai padarė būtent šis asmuo, tačiau tokių duomenų nepakanka įtariamojo statusui suteikti.
„Taip. Ji (Samoškaitė – ELTA) davė parodymus. Nebuvo surinkta pakankamai duomenų (patvirtinančių tyčios įrašinėti – ELTA) ir atlikus tyrimą, apklausus ją, įvertinus kitus duomenis, nebuvo nustatytas tikslas rinkti informaciją. Nebuvo nustatyta, kad buvo bandoma įrašyti, kad siekė įrašyti. Pačiame rašiklyje posėdžio įrašo nebuvo. Su posėdžiu, su politine partija susijusios informacijos rašiklyje nebuvo“ , – Eltai teigė prokuroras S. Barsulis.
Jis taip pat sakė, kad tušinuke buvo rasti įrašai, bet jie visiškai nesusiję nei su politine partija, nei su vykusiu tarybos posėdžiu.
Prokuroro teigimu, per tyrimą buvo apklausta nemažai liudytojų, tarp jų – LSDP nariai, taip pat apklausta ir su partija tiesiogiai nesusiję asmenys, apžiūrėta daugybė vaizdo įrašų, nuotraukų.
Palaikymą žurnalistei yra išreiškusi ir nacionalinio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė. Ji tvirtino labiau linkusi tikėti LRT žurnaliste, nei socialdemokratais.
„Taip, Eglė neigia ir mums tą situaciją. (...) Jeigu man reikia rinktis kuo tikėti – ar LRT žurnalistu, ar „socdemais“, nepykite, aš tikrai tikėsiu LRT žurnalistu. Juolab, kad turime šioje temoje melo ir ne melo ilgą istoriją ir labai šviežią“, – laidoje „ELTA kampas“ praėjusią savaitę teigė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.
Savo ruožtu LRT naujienų portalo vyriausiasis redaktorius Mindaugas Jackevičius pranešė, kad E. Samoškaitė kurį laiką nerašys su socialdemokratais susijusiomis temomis, o LRT televizijos Naujienų tarnybos vadovė Inga Larionovaitė nurodė, jog žurnalistė laikinai neves ir laidos „Dienos tema“.
Pasirodžius įtarimams, E. Samoškaitė sustabdė narystę Žurnalistų profesionalų asociacijoje (ŽPA), atsitraukė nuo veiklos LRT žurnalistų protesto iniciatyvinėje grupėje.
LSDP tarybos posėdis buvo uždaras, į jį žurnalistai patekti negalėjo. Tiesa, jiems buvo leista stebėti pačią posėdžio pradžią. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius bendražygių atsiprašė, kad jie buvo šiek tiek „apnuoginti“ – į salę, kurioje vyko diskusijos, politikams neleista įsinešti telefonų.
Savo telefoną ir net išmanųjį laikrodį bei žiedą už durų paliko ir pats M. Sinkevičius. Taip buvo siekiama išvengti žurnalistų „ausų“. Tačiau po to, kai iš salės buvo išprašyti žiniasklaidos atstovai, joje buvo pastebėtas keistas rašiklis.
Socialdemokratų pirmininkas dėl šios situacijos kreipėsi policiją.
„Posėdyje dalyvavo aukščiausi šalies vadovai – ministrė pirmininkė, Seimo pirmininkas. Galimai buvo kėsinamasi neteisėtai įrašyti pokalbius, tame tarpe ir partiečių, ir valstybės vadovų. Tai kelia klausimų ir dėl atsakomybės, teisinės atsakomybės, ir jeigu pasitvirtins informacija, kad tai yra žurnalistės ar žurnalisto darbas, etikos klausimai čia turbūt irgi ne paskutinėje vietoje“, – nurodė jis.
Situaciją savo akimis tvirtino matęs tarybos posėdyje dalyvavęs socialdemokratas Saulius Luščikas.
„Vakar Vilniuje vykusiame uždarame socialdemokratų tarybos posėdyje savo akimis mačiau, kaip LRT žurnalistei iš rankų ant žemės iškrito rašiklis, kurį ji paspyrė po stalu toliau nuo savęs. Matant bičiuliams pakėliau jį nuo žemės, norėdamas po posėdžio grąžinti žurnalistei, tačiau pasirodė keista, kodėl rašiklis toks sunkus.
Radiniu susidomėjo premjerę saugoję vadovybės apsaugos pareigūnai. Išardžius rašiklį paaiškėjo, jog jo viduje sumontuota galimai įrašymo arba pasiklausymo įranga. Suprantama, kad vadovybės apsauga rašiklį paėmė, o įvykio aplinkybes aiškinasi pareigūnai.
Tikiu, kad atsakingos institucijos išsamiai ištirs šią situaciją, o visuomenė sulauks aiškių ir skaidrių atsakymų“, – feisbuke rašė politikas.
E. Samoškaitė anksčiau yra vadovavusi LSDP komunikacijai.
Premjeras sureagavo į nutrauktą tyrimą dėl LSDP posėdyje rasto įrašinėjančio rašiklio: pasitiki tarnybomis
Prokuratūrai nutraukus tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos posėdyje rasto slapta įrašinėjančio įrenginio, premjeras Mindaugas Sinkevičius akcentuoja pasitikintis teisėsaugos tarnybų darbu.
„Ministras pirmininkas pasitiki teisėsaugos tarnybų darbu ir priimamais sprendimais“, – Eltai teigė premjero atstovas spaudai Gedas Salyga.
Kaip skelbta, Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto techninių priemonių įrengimo ar panaudojimo informacijai rinkti, kuomet per LSDP tarybos posėdį buvo rastas slapta įrašinėjantis įrenginys.
Tyrimo metu nustatyta, kad LSDP tarybos posėdžio salėje buvo rasta žurnalistei priklausanti juodos spalvos rašymo priemonė, kurioje yra integruotas garso įrašymo įrenginys. Anot prokuratūros, ikiteisminio tyrimo metu išnaudojus visas galimybes, nebuvo gauta objektyvių duomenų, patvirtinančių žurnalistės tyčią paliktu garso įrašymo įrenginiu įrašinėti uždarą LSDP tarybos posėdį, tai yra rinkti informaciją apie politinę partiją.
Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui.
ELTA primena, kad balandžio viduryje socialdemokratai pranešė uždarame partijos tarybos posėdyje radę slapta garsą įrašinėjantį rašiklį, kurio savininkė, kaip jie įtarė, galėjo būti visuomeninio transliuotojo žurnalistė. Partija dėl šio incidento kreipėsi į policiją.
Dokumente, su kuriuo susipažino ELTA, teigiama, kad pareiškimas policijai buvo pateiktas dėl galimai neteisėto informacijos rinkimo ir neteisėto techninių priemonių panaudojimo informacijai rinkti. Jame teigiama, kad įrašantį rašiklį galėjo palikti LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė. Ji tokius įtarimus neigė.
Vėliau policija dėl šio įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Pasirodžius įtarimams, E. Samoškaitė sustabdė narystę Žurnalistų profesionalų asociacijoje, atsitraukė nuo veiklos LRT žurnalistų protesto iniciatyvinėje grupėje. Šiuo metu E. Samoškaitė taip pat nerašo su LSDP susijusiomis temomis, neveda LRT laidos „Dienos tema“.
LSDP tarybos posėdis buvo uždaras, politikams į jį nebuvo leidžiama įsinešti telefonų.
PolicijaEglė SamoškaitėLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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