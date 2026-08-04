J. Olekas ir M. Sinkevičius vasarą atostogauti neplanuoja, G. Nausėda savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros

Šiuo metu parlamentarų darbo ir poilsio laiką reglamentuoja Seimo statutas. Jame numatyta, kad Seimo veikla yra nepertraukiama. Parlamentarų darbo laiką sesijų metu nustato Seimo valdyba.
Kaip Eltai nurodė parlamento vadovo J. Oleko patarėja Gitana Letukienė, Seimo pirmininkas derina darbą su asmeniniu laiku.
„Seimo pirmininkas J. Olekas, kaip ir kiti Seimo nariai, vasarą neatostogauja – jis derina darbą su savo asmeniniu laiku, kurį leidžia aktyviai: mina dviračiais, plaukia baidarėmis“, – nurodė ji.
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„Šiuo metu Seime vyksta tarpsesijinis laikotarpis. Nors plenariniai posėdžiai nevyksta, tai nėra Seimo narių atostogos. Jie tęsia parlamentinį darbą – susitinka su rinkėjais, dirba apygardose, vyksta į darbo vizitus Lietuvos regionuose, nuotoliniu būdu derina įvairius klausimus ir atlieka kitas savo pareigas“, – akcentavo G. Letukienė.
Atostogauti šią vasarą taip pat neplanuoja M. Sinkevičius.
„Kaip premjeras jau yra komentavęs, šią vasarą atostogų neplanuoja, nes yra susitelkęs į darbus“, – Eltai nurodė premjero atstovas spaudai Gedas Salyga.
Ministro pirmininko atostogas dekretu turi būti patvirtinamos prezidento. Vyriausybės nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetines minimaliąsias atostogas.
Kaip pirmadienį pranešė Prezidentūra, G. Nausėda šią savaitę nuotoliu dirbs iš Madeiros salos.
Valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės rugpjūčio 3–10 dienomis.
Kaip pažymėjo prezidento atstovai, nurodytomis dienomis G. Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje.
Lietuvos Respublikos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais.
Juozas OlekasMindaugas SinkevičiusGitanas Nausėda
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