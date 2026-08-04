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M. Sinkevičius susitiks su prezidentu V. Adamkumi

2026 m. rugpjūčio 4 d. 07:40
Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius antradienį susitiks su kadenciją baigusiu prezidentu Valdu Adamkumi.
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Kaip Eltai teigė premjero atstovas spaudai Gedas Salyga, Vyriausybės vadovas su V. Adamkumi pasidalins požiūriais apie Lietuvos ir užsienio politikos problemas.
„Ministras pirmininkas vertina prezidento V. Adamkaus sukauptą ilgametę politinę patirtį ir reikšmingą indėlį į Lietuvos valstybės kūrimą. Susitikimo metu bus pasidalinta požiūriais į dabartines valstybės ir užsienio politikos problemas“, – susitikimo išvakarėse nurodė G. Salyga.
Kaip skelbė ELTA, liepos viduryje patvirtinus XXI Vyriausybės programą, Seime prisiekė premjeras M. Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai.
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M. Sinkevičiaus vadovaujamą Vyriausybę suformavo Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
ELTA primena, kad pirmą kartą prezidentu V. Adamkus išrinktas 1998 m. Tą kartą jis rinkimuose įveikė buvusį generalinį prokurorą Artūrą Paulauską.
2003 m. jis siekė būti perrinktas, tačiau antrame rinkimų ture pralaimėjo Rolandui Paksui. Pastarajam apkaltos būdu palikus prezidento postą, V. Adamkus laimėjo pirmalaikius rinkimus 2004 m. ir šaliai vadovavo iki 2009 m.
Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Vyriausybė
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