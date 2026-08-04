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Paaiškėjo, kieno lėšomis apmokėta G. Nausėdos viešnagė Madeiroje (3)

2026 m. rugpjūčio 4 d. 13:35
Pirmadienį pasirodė žinia, kad prezidentas Gitanas Nausėda savaitę nuotoliniu būdu dirbs iš Madeiros. Čia jis viešės iki rugpjūčio 10 dienos.
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Visgi tokia naujiena viešojoje erdvėje pasitikta nevienareikšmiškai – dabar paaiškėjo, iš kokių lėšų apmokėta ši šalies vadovo kelionė.
Kaip portalui Lrytas nurodė prezidento atstovas Ridas Jasiulionis, G. Nausėda viešnagę egzotiškoje Madeiroje padengė iš savo kišenės.
„Prezidentas už visą kelionę moka iš asmeninių lėšų“, – komentavo R. Jasiulionis.

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Primename, kad tiek prezidentas, tiek Seimo nariai oficialiai atostogų neturi. Tiesa, tokia privilegija suteikiama ministrams.
Portalas 15min skelbė, kad kartu su prezidentu į Madeirą išvyko ir Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai. Tiesa, portalas skelbia, jog pareigūnų kelionė jau buvo apmokėta pačios tarnybos lėšomis.
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Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė problemų dėl tokio šalies vadovo pasirinkimo nematantis. Pasak Vyriausybės vadovo, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio.
Madeiros autonominis regionas yra Portugalijos administracinis padalinys. 
Regionas apima Atlanto vandenyne, Makaronezijoje esantį Madeiros salyną: Madeiros, Porto Santo, Dezertašo salas bei toliau esančias Laukines salas.
Gitanas NausėdaMadeiraPrezidentūra

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