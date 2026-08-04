V. Adamkus: Lietuva turi stiprinti demokratiją ir ryšius su sąjungininkais

Tai jo ekscelencija pabrėžė antradienį Turniškėse susitikęs su ministru pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi.
Savo ruožtu premjeras pabrėžė vertinantis prezidento indėlį į Lietuvos valstybės kūrimą, jo puoselėtą politinės kultūros standartą, dėmesį visuomenės vienybei ir gebėjimą telkti žmones bendram tikslui.
Be kita ko, M. Sinkevičius taip pat teigė jau pirmosiomis darbo dienomis kalbėjęs su Vokietijos kancleriu, Lenkijos vadovais bei Šiaurės ir Baltijos valstybių lyderiais, kuriems pristatė Lietuvos siekį dar labiau stiprinti mūsų strateginę partnerystę.
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Susitikime taip pat aptartas pasirengimas V. Adamkaus 100-mečio minėjimui. Spalio pabaigoje Valdovų rūmuose planuojama atidaryti Antano Sutkaus fotografijų parodą, kurioje bus eksponuojamos retos ir iki šiol plačiajai visuomenei nerodytos V. ir Almos Adamkų gyvenimo akimirkos.