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VSAT: neteisėtų migrantų Lietuvos pasienyje su Baltarusija neapgręžta, Latvija apgręžė 39 užsieniečius

2026 m. rugpjūčio 4 d. 08:14
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija antrą parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta.
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Tuo metu dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba pirmadienį į savo šalį neįleido 39 migrantų. Lenkijos pareigūnai pranešė sekmadienį nefiksavę tokių asmenų.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 1040.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,6 tūkst. neteisėtų migrantų.
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Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Lietuva padeda Latvijai kovoti su neteisėtų migrantų antplūdžiu, siųsdama jai savo pareigūnus. Lietuva yra nusiuntusi 20 savo pasieniečių su tarnybiniais šunimis.
Latviams taip pat padeda ir kitos valstybės – Suomija ir Estija.
VSAT vadas Rustamas Liubajevas atkreipia dėmesį, kad pagalba Latvijai gali duoti naudos ir mūsų valstybei, mat sustiprinus Latvijos pasienio apsaugą, mažėja ir antrinė migracija.
Lietuvoje anksčiau viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras Janis Dombrava teigė, kad Ryga tikėtųsi didesnio mūsų šalies įsitraukimo padedant saugoti išorinę ES sieną, siekiant efektyviau kovoti su neteisėta migracija. J. Dombrava sakė, jog Latvija norėtų, kad mūsų šalis jai atsiųstų apie 100 pasienio pareigūnų. Tačiau vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako jog tokių galimybių nėra. me.
ELTA primena, kad Latvija turi apie 172 kilometrų ilgio sieną su Baltarusija, artima Rusijos sąjungininke. Mūsų regiono šalys kaltina Baltarusiją valdantį Aliaksandrą Lukašenką tyčia nukreipiant migrantus prie Europos Sąjungos išorinės sienos, siekiant daryti spaudimą blokui.
Latvija, Lietuva ir Lenkija dėl to sustiprino sienų apsaugą ir pastatė pasienio tvoras.
VSAT sako, kad Lietuva, įsirengusi koncertiną, atgraso migrantų antplūdį.
„Turime fizinį barjerą, visa siena su Baltarusija stebima kameromis, tebelieka sustiprintas jos apsaugos lygis, todėl patekti į Lietuvą nepastebėtiems reikia milžiniškų pastabų“ – Eltai yra sakęs VSAT patarėjas Giedrius Mišutis.
Latvija koncertiną įsirengė daug vėliau nei Lietuva, todėl manoma, kad migrantai ir jų gabentojai latvių koncertiną traktuoja kaip silpnesnę.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiainelegalūs migrantai
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