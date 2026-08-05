M. Sinkevičius: Vilniaus iniciatyvą atsisakyti rusų kalbos dar sunku vertinti

„Mačiau Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyvą, sunku ją vertinti. Mačiau kelis komentarus, kad lyg ir atsisakoma, bet jeigu bus dirbančių ir suprantančių rusų kalbą, asmenys galės būti taip konsultuojami. Neaišku, ar čia principinė pozicija ar tiesiog politinė iniciatyva ir toks, sakykim, komunikacinis žingsnis“, – trečiadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Premjeras taip pat pažymėjo, kad vertinant tokius sprendimus reikėtų atsižvelgti į Lietuvoje gyvenančių užsieniečių situaciją.
„Turime Lietuvoje gyvenančių rusų, baltarusių bei ukrainiečių ir reikia turbūt pripažinti, kad dalis jų nekalba nei lietuviškai, nei angliškai, todėl dabar neturiu tokio aiškaus ir griežto atsakymo. Jei tai liestų rusų piliečius – atsakymas turbūt būtų vienoks, bet jei tai liestų laisvės kovotojus, kurie paliko Baltarusijos režimą ir kitos kalbos nemoka, arba ukrainiečius – požiūris tada šiek tiek keičiasi“, – kalbėjo jis.
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Antradienį Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė, kad įgyvendindama Užsienio kilmės gyventojų integracijos planą plečia lietuvių kalbos mokymosi galimybes ir kartu mažina rusų kalbos vartojimą švietimo bei gyventojų aptarnavimo srityse.
Savivaldybė pranešė, kad nuo šių metų ne Europos Sąjungos (ES) šalių piliečių vaikams pradinis ugdymas organizuojamas tik lietuvių kalba, tautinių mažumų mokyklose padidintas lietuvių kalbos pamokų skaičius, o per pastaruosius trejus metus ikimokyklinio ugdymo grupių rusų kalba skaičius sumažėjo nuo 181 iki 112.
Be to, savivaldybė atsisakė savo interneto svetainės versijos rusų kalba, panaikino šią kalbą klientų eilių valdymo sistemoje ir nusprendė nebepriimti prašymų bei skundų rusų kalba. Anot savivaldybės, rusų ir kitomis ne ES valstybių kalbomis gyventojai prireikus galės būti informuojami tik žodžiu, atsižvelgiant į darbuotojų kalbų mokėjimą.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius iniciatyvą vadino pagirtina, bet teigė, jog ja sostinės meras Valdas Benkunskas bando nukreipti dėmesį nuo besitęsiančios atliekų tvarkymo situacijos Vilniaus regione.