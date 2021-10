Prie mergaitės seksualiai priekabiavęs motinos sugyventinis lieka laisvėje: motina gina iškrypėlį

Bylą išnagrinėjęs Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėjas Augustinas Mitkus kaltinamajam skyrė vienerių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

Šią bausmę sumažinus vienu trečdaliu, bet prie jos pridėjus už anksčiau įvykdytą nusikaltimą paskirtos ir dar neatliktos bausmės dalį seksualiniams priekabiautojui už grotų būtų tekę praleisti vienerius metus ir vieną mėnesį. Tačiau teismas nusprendė vyro į pataisos namus nesiųsti ir bausmės vykdymą jam atidėjo vieneriems metas.

Laisvėje likusiam nuteistajam teks patuštinti piniginę, nes teismas patenkino pareikštą civilinį ieškinį ir nukentėjusiai nepilnametei iš priekabiautojo priteisė tūkstantį eurų neturtinei žalai atlyginti.

Parodė žinutes socialiniam darbuotojui

Už vagystę ir smurtinius nusikaltimus teistas radviliškietis į policijos akiratį vėl pateko pernai rudenį, kai nepilnametė jo sugyventinės dukra socialiniam darbuotojui prasitarė, kad namuose girtaujantis motinos sugyventinis prie jos seksualiai priekabiauja.

Su ja vėliau bendravusiai specialiajai pedagogei nepilnametė parodė iš motinos sugyventinio gautas SMS žinutes: „Taves noriu ar sutiksi“, „Ko neatr“, „Ar duosi meiles nesakyk nekam tai ko neatr“.

Pasak specialiosios pedagogės, nuliūdusi nepilnametė sakė, kad nenori mokytis nuotoliniu būdu, o nori eiti į mokyklą.

Dėl girtaujančio motinos draugo ir socialinių įgūdžių stokos į socialinės rizikos šeimų sąrašą įtrauktoje šeimoje auganti nepilnametė, pasak pedagogės, mokykloje pasižymėjo ne tik geru elgesiu, bet ir puikiai pasiekimais moksle. Klasėje ši mergina buvo geriausia mokinė.

Apie tai, kad prie nepilnametės seksualiai gali priekabiauti jos motinos draugas, pedagogai pranešė policijai.

Reikalavo atsiimti pareiškimą

Ikiteisminį tyrimą pradėję pareigūnai apklausė įtariamąjį. Šis iš pradžių tvirtino, kad žinutę, kuri buvo rasta jo telefone, rašė draugei, tačiau per klaidą išsiuntė nepilnametei sugyventinės dukrai.

Įtariamuoju tapęs vyras dar labiau prisidirbo, kai būdamas girtas ėmė priekaištauti sugyventinės dukrai dėl policijai parašyto pareiškimo, reikalavo jį atsiimti, grasino padegti namus.

Kai apie šiuos grasinimus tapo žinoma ir policijai, seksualiniu priekabiavimu įtariamas vyras buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir už poveikį nukentėjusiam asmeniui.

Bandė užstoti sugyventinį

Prie jos dukters seksualiai priekabiavusį savo sugyventinį dar bandė užstoti nepilnametės mama.

Moteris pareigūnams sakė, kad su šiuo vyru gyvena devynerius metus ir, nors dukra jai buvo prasitarusi apie dviprasmiškas žinutes, ji pati niekada nematė, kad sugyventinis būtų kabinėjęsis prie dukters. Parašyti tokias žinutes sugyventinis neva galėjęs dėl girtumo.

Per papildomą apklausą nepilnametės motina prasitarė girdėjusi sugyventinio ir dukters ginčą dėl pareiškimo atsiėmimo, sugyventinio grasinimus padegti namą, bet į tai dėmesio nekreipė, nes netrukus sugyventinis aprimo ir atsiprašė, o be to, jis girtas dažnai grasina, bet viskas tik ir baigiasi grasinimais, todėl ji pati į tai dėmesio nekreipia.

Teisme kaltu prisipažino

Prieš teismą stojęs vyras vis dėlto prisipažino siuntinėjęs dviprasmiškas žinutes nepilnametei sugyventinės dukrai.

Kaltinamasis taip pat prisipažino, kad supyko ant nukentėjusiosios dėl pradėto ikiteisminio tyrimo, būdamas girtas grasino jai bei reikalavo atsiimti pareiškimą.

Toks prisipažinimas ir gailėjimasis dėl įvykdytų nusikaltimų kaltinamajam leido išvengti griežtos bausmės.