Bylą išnagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėja Vilma Šiukštienė kaltu dėl plėšimo ir neteisėto šaunamojo ginklo bei šaudmenų laikymo pripažintam A.Kravčiukui skyrė ketverius metus ir šešis mėnesius laisvės atėmimo. Subendrinus šią bausmę su anksčiau už kitus nusikaltimus paskirtomis bausmėmis A.Kravčiukui už grotų teks praleisti penkerius metus.

Kaltu dėl plėšimo pripažintam D.Skalandžiui skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė, kurią subendrinus su anksčiau už kitus nusikaltimus paskirtomis bausmėmis, šiam vyrui už grotų teks praleisti šešerius metus.

Abu nuteistieji taip pat privalės nukentėjusiajai atlyginti 1 tūkstančio 500 eurų turtinę žalą.

Grasino padegti namą

A.Kravčiukas su D.Skalandžiu buvo apkaltinti tuo, kad 2019 metų spalio 29-ąją apie 15 valandą įsibrovė į garbaus amžiaus Radviliškio rajono gyventojos namus, pargriovė šeimininkę ant lovos, surišo jai rankas, šaliku užkišo burną ir pareikalavo dviejų tūkstančių eurų.

Reikalaudami pinigų įsibrovėliai padegė žurnalą ir grasino sudeginti namus.

Plėšikų grobiu tapo 230 eurų, 780 eurų vertės perlų ir aukso vėrinys su apyranke bei 490 eurų vertės perlų vėrinys su apyranke.

Perkando sukčių kėslus

Nuo plėšikų nukentėjusi moteris per teismo posėdį sakė, kad 2019-ųjų spalį jai grįžus į namus laidiniu telefonu paskambino vyras, kuris prisistatė policininku.

„Policininkas“ tvirtino, kad šeimininkės dukra nukrito nuo laiptų ir sužalojo mažą mergaitę, kurios šeima reikalauja 4 000 eurų. Tai išgirdusi pensininkė išsigando ir pažadėjo sumokėti du tūkstančius eurų, nors tiek pinigų ir neturėjo. Telefoninių sukčių apkvailinta moteris jiems pasakė ir savo adresą.

Baigus kalbėtis su „policininku“ pensininkei pavyko telefonu susisiekti su žentu, kuriam papasakojo apie pareigūnų skambutį. Netrukus moteriai paskambinusi dukra pranešė, kad jokios mergaitės nesužalojo.

Pasprukti iš namų nespėjo

Supratusi, kad ją ketina apgauti telefoniniai sukčiai, moteris išsigando, nes pasakė jiems savo adresą.

Pensininkė nusprendė bėgti pas kaimyną, tačiau vos pravėrusi duris susidūrė su nepažįstamais vyrais, kurie jq pastūmė, įsibrovė į namus ir surišę reikalavo pinigų bei grasino padegti namą.

Iš išgąsčio šeimininkė apalpo, o atsipeikėjusi pastebėjo, kad įsibrovėlių jau nebėra. Pasigedusi namuose laikytų pinigų ir papuošalų pensininkė kreipėsi į policiją.

Kaltę vertė bendrakeleiviui

Ikiteisminį tyrimą pradėję pareigūnai netruko sučiupti įtariamuosius.

Paaiškėjo, kad A.Kravčiukas su D.Skalandžiu bei dar vienu vaikinu apiplėšti pensininkės vyko A.Kravčiuko išsinuomotu automobiliu, o apie tikruosius šiuo pasivažinėjimo tikslą A.Kravčiuko ir

D.Skalandžio bendrakeleivis nieko nenumanė.

Už grotų atsidūręs D.Skalandis tvirtino, kad garbaus amžiaus moterį apiplėšė kartu su šiuo bendrakeleiviu, o ne A.Kravčiuku.

Pats A.Kravčiukas neneigė kaltės tik dėl disponavimo ginklu, tačiau aiškino, kad tik sėdėjo automobilyje, o į senolės namus ėjo D.Slalandis su bendrakeleiviu, o jis pats apie jokį apiplėšimą nieko nežinojo.

Tokios ne kartą teistų vyrų versijos tyrėjams sukėlė abejonių. Melagiai buvo demaskuoti, kai nukentėjusioji nurodė, kad į jos namus buvo įsiveržę A.Kravčiukas ir D.Skalandis, o nusikaltimo liudininku tapusio šių įtariamųjų bendrakeleivio sakė niekada nemačiusi.

Įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu A.Kravčiukui buvo pareikšti po to, kai per kratą pas jį buvo rastas C kategorijos šaunamiesiems ginklams priskiriamas dujinis – garsinis pistoletas ir du šoviniai. Ginklą ir šovinius įtariamais tvirtino nusipirkęs iš nepažįstamo žmogaus.