Prokurorės teikimą dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu išnagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėja Daiva Šabanskienė A.S pripažino kaltu ir skyrė jam 24 parų arešto bausmę, kurios vykdymą atidėjo keturiems mėnesiams. Per bausmės atidėjimo laikotarpį teismas A.S. skyrė intensyvią priežiūrą – vaikinui bus uždėtas apykojis.

Teismas paliko nepakeistą A.S. jau anksčiau už vagystę skirtą bausmę – vaikinas iki gruodžio 1 dienos privalės sumokėti už vagystę jam skirtą 300 eurų baudą.

Savo tarnybos draugą A.S. sumušė pernai gruodžio 23-iosios ryte, kariams atėjus pusryčiauti.

Eilėje prie valgyklos stovėjęs A.S. apsižodžiavo su kitu kariu, o po to jam kakta smogė į veidą ir praskėlė lūpą. Šis incidentą pastebėjo dalinio budėtojai. Išsiaiškinę konflikto aplinkybes jie apie tai pranešė teisėsaugai.

Baudžiamojon atsakomybėn už viešosios tvarkos pažeidimą patrauktas A.S. kaltu prisipažino. Jis sakė, kad stovint eilėje viena karė perėjo į kitą rikiuotę. Tai pamatęs už A.S. stovėjęs karys ėmė keiktis ir reikšti pretenzijas, kad kiti užlindinėja už akių.

Į šį už jo stovėjusį karį pasisukęs A.S. paklausė, ar šios pretenzijos skirtos jam. Kai tarnybos draugas atšovė, kad šie žodžiai tinka ir jam, A.S. liepė „rinkti žodžius“.

Tai išgirdęs tarnybos draugas A.S. pavadino debilu. Tada A.S. atsikirto: „Tu, bomžiuk, pažiūrėk kaip pats atrodai“. Kai bomžu pavadintas karys savo ruožtu A.S. pavadino asilu ir daunu, šis kakta smogė priešininkui į veidą ir prakirto lūpą, o po to dar kelis kartus šiam tarnybos draugui smogė kumščiu.

Per ikiteisminį tyrimą A.S. tvirtino pasikarščiavęs ir sakė norįs tarnybos draugo atsiprašyti.

Sutikęs, kad šis procesas būtų baigtas baudžiamuoju įsakymu, A.S. priminė, kad už anksčiau įvykdytą vagystę yra nubaustas 300 eurų bauda, tačiau jos dar nesumokėjo, nes už tarnybą kas mėnesį tegauna 140 eurų dienpinigių, o kitų pajamų neturi.

Nuo A.S. nukentėjęs karys per ikiteisminį tyrimą sakė, kad burnoti dėl į eilės priekį patekti ketinančių karių pretenzijas pirmasis reikšti pradėjo ir juos necenzūriniais žodžiai išvadino A.S.

Kai karys atšovė, kad būtent taip visą laiką darąs A.S., šis supyko ir prasidėjo žodinis konfliktas bei vienas kito užgauliojimas. Nukentėjusysis sakė, kad sumuštą lūpą jam skaudėjo kelias dienas.

Per ikiteisminį tyrimą liudytojais apklausti kariai patvirtino matę šį muštynėmis pasibaigusį incidentą. Vienas liudytojas sakė, kad A.S. su nukentėjusiuoju bei dar vienu kariu nesutaria bei yra apsižodžiavęs ir anksčiau.

Kitas karys prisiminė, kad jau po incidento A.S. paklausė, kas nutiko, o šis jam atkirto: „Prisibazarino kaušas“.

Įvertinęs byloje surinktus įrodymus teismas nusprendė, kad A.S. kaltė dėl jam inkriminuoto nusikaltimo buvo įrodyta visiškai, nes savo įžūliu elgesiu šis karys demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką.