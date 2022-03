„Nesugaunamojo“ motociklininko Šalčininkuose galas: nufilmuotos 17-mečio gaudynės

Kaip rašoma Vilniaus apskrities VPK pranešime, nuo 2021 m. vasaros Šalčininkų r. policijos pareigūnai yra sulaukę vienos Šalčininkų gimnazijos moksleivių tėvų pranešimų, kad dienos metu dideliu greičiu atvažiuojantis sportinis krosinis motociklas „Honda“ kelia pavojų ne tik gimnazijos moksleiviams, bet ir visiems eismo dalyviams – važiuoja šaligatviais, šalikelėmis šalia gimnazijos. Kiekvienąkart pareigūnai tikrindavo gautą informaciją, bet sulaikyti „mįslingo“ motociklininko nepavykdavo.

Kovo 1 d. apie 15 val. 30 min. policijos pareigūnai pastebėjo dideliu greičiu pėsčiųjų taku, šalčininkiečių vadinamu „Sveikatos taku“, atvažiuojantį sportinį motociklą. Tuo metu pėsčiųjų taku vaikščiojo keletas garbingo amžiaus gyventojų, todėl dideliu greičiu važiuojantis krosinis motociklas kėlė realų pavojų. Motociklininkas, chuliganiškai manevruodamas, nerodė posūkio signalo, vairuodamas transporto priemonę be valstybinio numerio ženklų, dideliu greičiu išvažiavo į Jono Pauliaus g. ir, didindamas variklio apsukas bei skleisdamas didžiulį garsą, nuskriejo gimnazijos link. Tuo metu šaligatviais ėjo pėstieji su vaikais, o priekyje matėsi pėsčiųjų perėja.

Policijos pareigūnams įjungus specialius garso signalus ir pradėjus persekioti motociklininką, šis, nepaklusęs policijos pareigūnų reikalavimams sustabdyti transporto priemonę, padidino greitį, nerodydamas posūkio signalo, pavojingai manevravo kelyje. Priartėjęs prie sankryžos ir siekdamas užblokuoti policijos pareigūnų automobilį, staiga pasuko į kairę. Nesuvaldęs motociklo slydo, sudarydamas pavojingą situaciją, vienu metu pakilo į orą ir, laikydamasis vairo, tik laimingo atsitiktinumo dėka, negriuvo kelio važiuojamojoje dalyje. Toliau „tęsė kelionę“ per žalią vėją, važiuojamosios dalies bortelius, kol pasiekė pievą ir pasišalino.

Nors motociklas buvo be valstybinio numerio ženklų, o motociklininko veidą slėpė šalmas, policijai pagelbėjo visuomenė – nepraėjus ir valandai, policijos pareigūnai atvyko prie „mįslingo“ motociklininko namų. Išvydęs policijos pareigūnų automobilį, aštrių pojūčių mėgėjo drąsa dingo – iššokęs puolė bėgti į mišką. Pareigūnams apžiūrint namų valdą, netrukus iš miško sugrįžo ir pats motociklininkas, avintis šlepetes.

Policijos pareigūnus nustebino tai, kad motociklą chuliganiškai vairavo ir ilgą laiką viešąją rimtį trikdė šios gimnazijos septyniolikmetis, vairuotojo teisių neturintis moksleivis. Pastarasis pareigūnams „pūtė miglą“ į akis, neva jis tiesiog sportuoja miške, motociklo neturi, o namų valdoje esantys pėdsakai yra jo draugo, kurio jis nepažįsta. Tačiau nepilnamečio fantastiniai pasakojimai baigėsi grįžus tėvams – atidarius garažą, rastas motociklas, rūbai ir „sportininko“ batai.

Jaunuoliui gresia atsakomybė dėl chuliganiško vairavimo ir policijos reikalavimų nepaisymų (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso atitinkamus straipsnius, numatančius baudą nuo 1 150 iki 1 450 eurų, taip pat teisės atėmimą (neturinčiam teisės pretenduoti į tai nuo 3 iki 5 metų) su galimybe konfiskuoti motociklą. Be to, tėvams gali tekti atsakyti už tai, kad transporto priemonė buvo perduota vairuoti neturinčiam teisės to daryti. Nustačius pažeidėją, pastarajam gali tekti atlyginti žalą dėl pasėlių savininkams padarytos žalos, kurią padarė sprukdamas nuo policijos pareigūnų.

Artėjant šiltajam metų sezonui, Šalčininkų r. policija didelį demėsį skirs dvirates transporto priemones vairuojančių asmenų kontrolei, siekiant apsaugoti jų pačių ir kitų eismo dalyvių sveikatą ir gyvybę. Dviračių transporto priemonių vairavimui keliami ypatingai griežti reikalavimai gebėti valdyti šias transporto priemones. Pastaruoju metu šalies statistika nėra džiuginanti, nes eismo įvykiuose dviračių transporto priemonių vairuotojai nukenčia labiausiai.

Šalčininkų r. policija dėkinga visuomenei už aktyvią pagalbą ir vertingą informaciją išaiškinant teisės pažeidimus ir prašo gyventojų nebūti abejingiems ir apie žinomus panašaus pobūdžio teisės pažeidimus pranešti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112, www.epolicija.lt arba telefonu 8 700 60 000.