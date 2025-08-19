Namą netoli Druskininkų tvarkęs vyras rado neteisėtą ginklą

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 18 d. apie 13 val. 37 min. Druskininkų savivaldybėje, Neravų kaime, vyras, tvarkydamas gyvenamąjį namą, seife rado neteisėtai laikomą 8 mm kalibro dujinį pistoletą ir 15 vnt. šovinių.
Ginklas ir šaudmenys paimti.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.