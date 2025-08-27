Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Ignalinoje nuo pareigūnų sprukęs „Volvo“ rėžėsi į policijos automobilį

2025 m. rugpjūčio 27 d. 20:25
Lrytas.lt
Trečiadienio pavakare Ignalinoje avariją sukėlė nuo policijos pareigūnų pasprukti bandžiusio automobilio vairuotojas.
Apie Budrių gatvėje į tarnybinį policijos mikroautobusą „Ford“ įsirėžusį ir ant stogo apvirtusį automobilį „Volvo“ pagalbos tarnyboms buvo pranešta 18 val. 35 min.
Paaiškėjo, kad automobilio „Volvo“ vairuotojas nepakluso policijos pareigūnų reikalavimui sustoti ir bandė pasprukti.
Budrių gatvėje automobilis „Volvo“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir įsirėžė į ja važiavusį kitą policijos automobilį „Ford“.
Nuo smūgio „Volvo“ apvirto.
Jį vėl ant ratų pastatė į įvykio vietą atvykę ugniagesiai gelbėtojai.
Per eismo įvykį buvo nesunkiai sužalotas automobilio „Volvo“ vairuotojas ir vienas policijos pareigūnas.
Pastarasis suteikus medicininę pagalbą toliau tęsė tarnybą.
Vairuotojas buvo perduotas medikams. Jo gyvybei pavojaus nėra.
Dėl ko nuo policijos pareigūnų norėjo pasprukti „Volvo“ vairuotojas, nustatinėjama.
