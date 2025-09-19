Teismas kirto sukrečiančių kaltinimų dėl elgesio su pacientėmis prislėgtam Kauno gydytojui: ir toliau negalės dirbti ginekologu

Draudimas užsiimti šia veikla prokuratūros prašymu pratęstas dar 3 mėnesiams, skaičiuojant nuo rugsėjo 20 dienos.
Į skandalą patekusio 55 metų mediko advokatas savo ruožtu prašė uždraudimo termino netęsti, tačiau jo argumentus teismas atmetė.
V. Abraičiui yra iškelta baudžiamoji byla dėl inkriminuojamo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir neteisėtu informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo – prokuratūros tvirtinimu, konsultacijų metu jis slapta filmavo pacientes.
Pareigūnų teigimu, tyrimo metu paaiškėjo, kad valstybinėse ir privačiose sveikatos priežiūros įstaigose iš viso buvo nufilmuota apie 20 pacienčių.
Platų atgarsį visuomenėje sukėlusi byla šiuo metu nagrinėjama teisme – artimiausias posėdis įvyks spalio 6 dieną. Jo metu planuojama nukentėjusiomis pripažintų moterų apklausa. Pats V. Abraitis parodymus duos po kitų bylos dalyvių apklausų.
Rasti šokiruojantys „filmai“
Ši šokiruojanti istorija išsirutuliojo atsitiktinai, kuomet atliekantys ikiteisminį tyrimą dėl galimo kyšininkavimo pareigūnai peržiūrėjo V. Abraičio telefone buvusius vaizdo įrašus.
Didelės apimties byla – sudėtinga, joje yra gausus dalyvių skaičius. 2025 metų kovo pradžioje perdavus ją į teismą, kai kurių moterų tapatybės dar nebuvo nustatytos.
Griežčiausia numatyta bausmė už medikui inkriminuojamus nusikaltimus – 5 metų įkalinimas. Ikiteisminio tyrimo metu V. Abraitis buvo nušalintas nuo akušerio-ginekologo pareigų.
Dalis nukentėjusiųjų pateikė civilinius ieškinius dėl neturtinės žalos atlyginimo, kurių dydis sudaro nuo 1 iki 30 tūkst. eurų. Dvi pacientės tikslino ieškinius, padidindamos sumas nuo 5 tūkst. iki 10 tūkst.
Siekiant užtikrinti ieškinius, gydytojo nekilnojamasis turtas buvo areštuotas.
Vaizdavo save auka
Prokuratūrai paskelbus apie perduotą į teismą bylą dėl pacienčių filmavimo, gydotojas sureagavo savo feisbuko paskyroje: „Pastaruosius beveik metus esu po didžiuliu teisėsaugos presu. Apogėjus pasiektas užvakar, paviešinus kaltinimus. Informacija pateikta labai tendencingai ir manipuliatyviai, neatspindint realybės.
Todėl siūlau palaukti teismo sprendimo. Lietuvoje tapo įprasta – pirma formaliai tiesos siekiančių struktūrų ir žiniasklaidos konglomeratas žmogų sužlugdo be jokio teismo“.
Medikas pridūrė, jog jo atžvilgiu neva buvo taikytos „neadekvačiai drastiškos sankcijos“ ir mestos valstybės „titaniškos pastangos“ jį sužlugdyti.
V. Abraitis „žiauriu elgesiu su pacientėmis“ kaltino kitus asmenis – nors jų neįvardijo, galima suprasti, jog turimi omeny teisėsaugos pareigūnai.
Ilgame komentare buvo gausu abstrakčių teiginių, tačiau nė vienu sakiniu neatsakoma į prokuratūros įvardintus konkrečius kaltinimus.
Birželį atvykęs į teismo posėdį V. Abraitis komentarų apie bylą žurnalistams teikti nepanoro, o jo advokatas Mindaugas Martinaitis pareiškė, jog ginamasis byloje nurodytus veiksmus neva atliko medicininiais tikslais.
Įtariamas ir kyšininkavimu
Gydytojui V. Abraičiui yra iškelta byla ir dėl įtariamo kyšininkavimo.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra – uostamiesčio prokuroras Donatas Blinstrubis naujienų agentūrai ELTA rugsėjo pradžioje patvirtino, jog tyrimas juda link pabaigos.
Šioje byloje be V. Abraičio įtariamųjų yra ir daugiau.
Pateko ir į kitą skandalą
2022 metų gruodžio pabaigoje V. Abraitis buvo įsivėlęs į konfliktą su Kauno rajono greitosios pagalbos medikų brigada, kuri sulaukė šio gydytojo pykčio, kai nuvežė jo artimą žmogų ne į klinikas, o į buvusią 2-ąją ligoninę Šilainiuose (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės padalinys).
„Aš ir kartu dirbę mano kolegos – vairuotojas bei tądien budėjusi savanorė – išgirdome, kad mus visus reikia nužudyti. Dar įsiminė frazė, kad mus reikėtų suvartyti su šūdais.
Jis trenkė man kumščiu per petį, griebė už atlapų – koliojosi, gąsdino susidorojimu, Atsitraukė tik po to, kai ėmiau jį raginti liautis“, – po susidūrimo su V. Abraičiu portalui Lrytas pasakojo vienas greitosios ekipažo narių (pavardė redakcijai žinoma), apie tai informavęs ir teisėsaugą.
Greitosios pagalbos darbuotojai apie incidentą pranešė policijai, buvo iškelta baudžiamoji byla dėl galimo viešosios tvarkos pažeidimo. Tiesa, vėliau ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, o V. Abraičiui skirta administracinė bauda, kurią jis sumokėjo.
