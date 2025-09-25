Paaiškėjo daugiau detalių apie Druskininkuose šuns sukandžiotą vaiką: tėvas staiga išgirdo 6-mečio klyksmą iš kaimynų kiemo

Keturkojo išpuolis įvyko rugsėjo 23 dieną, apie 18 valandą, mieste esančiame nuosavų namų kvartale.
Nukentėjęs vaikas su savo tėvu tuo metu buvo savo namo kieme. Tėtis trumpam nuėjo į būsto vidų, palikdamas sūnų vieną.
Sugrįžęs kiemą, vyras sūnaus jau neberado. Staiga jis išgirdo vaiko šauksmą iš kaimyninės valdos.
Paaiškėjo, kad būdamas vienas, berniukas nuėjo į pas kaimynus, kurių kiemo varteliai buvo atrakinti.
Pirminiais duomenimis, mažametis pernelyg arti priėjo prie gretimame sklype buvusio didelio šuns – Amerikiečių akitos. Gyvūnas buvo su pavadėliu, pririštu prie pavėsinės.
Šuo smarkiai sukandžiojo vaikui rankas ir kojas.
Tėvas išvydo savo vaiką, gulintį ant žemės, o šalia jo – įnirtusį keturkojį.
Vyriškis skubiai atitraukė šaukiantį iš skausmo sūnų nuo šuns. Praėjus maždaug 3 valandoms nuo keturkojo išpuolio mažametis buvo pristatytas į Kauno klinikas.
Portalo Lrytas žiniomis, vaiko būklei pavojus šiuo metu negresia, tačiau sužalojimai yra pakankamai stiprūs.
Šuo priklauso Druskininkų gyventojui, kuris tuo metu su keturkoju buvo atvykęs pasisvečiuoti pas savo tėvus, į valdą. Atvykęs į valdą, kurioje buvo užpultas vaikas, jis kieme pririšo keturkojo pavadėlį prie pavėsinės ir nuėjo į vidų.
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė naujienų portalą Lrytas informavo, jog šiuo metu atliekamas aplinkybių patikslinimas dėl mažamečio sveikatos sutrikdymo.
Atlikę apklausas, surinkę kitus reikalingus duomenis, pareigūnai per 10 dienų nuo vaiko patirtos traumos nuspręs, kelti baudžiamąją bylą ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.
DruskininkaiŠuoVaikas
Rodyti daugiau žymių