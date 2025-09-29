Šakių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas Č. Besarabovas ir pastarojo pavaldinys, šio skyriaus tyrėjas O. Banišauskas pateko į kolegų akiratį praėjusiais metais.
2024-ųjų sausio 30 metų dieną iš Jurbarko rajono gyventojos buvo paimti brogos (degtinės raugalo) ėminiai.
Prokuratūros tvirtinimu, kitą dieną, sausio 31-ąją, būdami Šakių komisariate, jie susitarė suklastoti šiuos daiktinius įrodymus: Č. Besarabovas nurodė O. Banišauskui įpilti karšto vandens su cukrumi, siekiant sukelti etilo alkoholio koncentraciją.
Tokiu būdu buvo siekiama pasunkinti pažeidimą padariusios moters teisinę padėtį ir nubausti ją už veiką, kurios ji nepadarė.
Po to, oficialiai atlikus cheminį ėminių ištyrimą, koncentracija buvo nustatyta – taip atsirado galimybė sugriežtinti veikas iki apysunkiu nusikaltimo.
Įtariama, kad toks „uolumas“ buvo demonstruojamas, siekiant sublizgėti prieš vadovus, parodyti tariamus aukštus darbo rodiklius.
Be to, 2024 metų sausio 18 dieną atvykus į kitos įvykio vietos apžiūrą buvo paimtas pokerio stalo žaidimų rinkinys – pasak prokurorų, O. Banišauskas specialiai jo neįrašė į protokolą.
Dar vienas kaltinimo epizodas buvo susijęs su kontrabandinėmis cigaretėmis – bylos duomenimis, O. Banišauskas pasisavino dalį per apžiūrą aptiktų tabako gaminių, 10 pakelių. Pagal kaltinimus jis veikė susitaręs su savo vadovu Č. Besarabovu.
Dėl dalies inkriminuotų nusikaltimų abu buvę pareigūnai buvo išteisinti, tačiau esmės tai nepakeitė – piktnaudžiavimo byloje dėmių jie nenusiplovė.
