Migrantus per Lietuvą gabenę du Estijos gyventojai laukia teismo sprendimo – gresia tūkstantinės baudos

Ikiteisminio tyrimo metu surinkta duomenų, kad kaltinamieji tyčia, dėl savanaudiškų paskatų, už pažadėtą 3 200 eurų piniginį atlygį, neteisėtai per Lietuvos Respublikos valstybės sieną bei Lietuvos Respublikos teritorijoje gabeno nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje neturinčius užsieniečius.
Estijoje gyvenantys, tačiau jokios pilietybės neturintys kaltinamieji – 37-erių moteris ir 42-ejų vyras – ne vėliau kaip šių metų liepos 5 dieną, iš Rygos į Lietuvą neteisėtai gabeno jokių tapatybę patvirtinančių dokumentų neturinčius 4 Etiopijos piliečius.
Kaltinamos moters vairuojamas automobilis, kuriuo jie gabeno užsieniečius, buvo sulaikytas tą pačią liepos 5 dieną Joniškio rajone, Kalvių kaimo prieigose, apie 250 metrų nuo valstybės sienos. Juos sulaikė VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai.
Prokurorė prašo teismo pripažinti abu Estijos gyventojus kaltais ir skirti jiems baudas po 5 tūkstančius eurų.
Taip pat prašoma iš jų konfiskuoti vertę automobilio, kuriuo buvo vežami į Europos Sąjungą nelegaliai atvykę žmonės.
Tąkart prieš vidurnaktį VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai Joniškio rajone, Kalvių kaimo apylinkėse, patikrinti sustabdė ką tik iš Latvijos įvažiavusį automobilį „Honda CR-V" estiškais valstybinio numerio ženklais.
Prie šios ES vidaus sienos, kur nuolatinės patikros netliekamos, VSAT pareigūnai vykdo pasirinktinius patikrinimus siekdami išaiškinti neteisėtos migracijos atvejus.
„Honda CR-V“ vairuotoja Šiaulių pasieniečiams pateikė 37-erių Estijos nepilietės dokumentus. Jie išduodami buvusios SSRS piliečiams, turintiems teisę gyventi Estijoje, bet neįgijusiems nei šios, nei kurios nors kitos šalies pilietybės.
Kartu su ja vyko 5 keleiviai. Vienas jų buvo irgi Estijos gyventojas, 42-ejų. Likusieji prisistatė Eritrėjos bei Etiopijos piliečiais, esą nuo 19-os iki 23-ejų. Jie dokumentų neturėjo.
Pirminiais duomenimis, šie neteisėti migrantai nelegaliai perėjo sieną iš Baltarusijos į Latviją. Tuomet jie planavo per Lietuvą ir Lenkiją pasiekti Vakarų Europą.
Estijos gyventojai buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę, o dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
