VSAT: Druskininkų savivaldybėje rastas oro balionas su 1,4 tūkst. kontrabandinių cigarečių

Tai Eltai patvirtino Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.
Pasak jo, rūkalus pasienio ruože esančioje Viečiūnų seniūnijoje aptiko Druskininkų užkardos pasieniečiai.
Tai 550-asis šiemet Lietuvoje rastas meteorologinis balionas su kontrabandinėmis cigaretėmis.
ELTA primena, kad ketvirtadienio vakarą dėl pastebėtų balionų, skrendančių sostinės link, kelioms valandoms vėl buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste.
Dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų praėjusią savaitę keturis kartus buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, kartą – ir Kauno oro uosto veikla.
Po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 dienos uždaryti sieną su Baltarusija.
Uždaryti paskutiniai Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas. Medininkų pasienio kontrolės punkto veikla apribota – numatytos išimtys, kas šioje vietoje gali kirsti valstybės sieną.
