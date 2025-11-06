Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Lietuvos dienaKriminalai

Klaipėdos kavinėje iš striukės kišenės pavogta piniginė su 2300 eurų

2025 m. lapkričio 6 d. 09:35
Lrytas.lt
Klaipėdos policijos pareigūnai gavo pranešimą apie piniginės vagystę.
Daugiau nuotraukų (1)
Pranešėjas nurodė, kad trečiadienį apie 09.30 val. Klaipėdoje, Taikos prospekte esančioje kavinėje, pastebėjo, kad striukės kišenėje nebėra ten buvusios piniginės.
Vagišiaus grobiu tapo piniginėje buvę 2 300 eurų.
Pradėtas vagystės tyrimas.
piniginėVagystėKišenė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.