Lietuvos diena
Kriminalai
2025 m. lapkričio 6 d. 09:35
Klaipėdos kavinėje iš striukės kišenės pavogta piniginė su 2300 eurų
2025 m. lapkričio 6 d. 09:35
Lrytas.lt
Klaipėdos policijos pareigūnai gavo pranešimą apie piniginės vagystę.
Pranešėjas nurodė, kad trečiadienį apie 09.30 val. Klaipėdoje, Taikos prospekte esančioje kavinėje, pastebėjo, kad striukės kišenėje nebėra ten buvusios piniginės.
Vagišiaus grobiu tapo piniginėje buvę 2 300 eurų.
Pradėtas vagystės tyrimas.
