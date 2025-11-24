Druskininkų savivaldybėje pas vyrą name rasta kvaišalų

Policijos departamento duomenimis, apie 22.30 val. Leipalingio miestelyje, vyro (gim. 1998 m.) gyvenamajame name, rasta ir paimta 52 folijos gumulėliai, 7 maišeliai ir 2 indeliai su augalinės kilmės medžiagomis.
Įtariama, kad tai narkotinė medžiaga – marihuana.
Vyras pristatytas į Druskininkų policijos komisariatą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Druskininkų savivaldybėkvaišalaimarihuana
