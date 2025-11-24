Lietuvos dienaKriminalai

Druskininkų savivaldybėje pas vyrą name rasta kvaišalų

2025 m. lapkričio 24 d. 08:52
Druskininkų savivaldybėje sekmadienio vakarą pas vyrą name rasta galimai narkotinės medžiagos, informavo policija.
Policijos departamento duomenimis, apie 22.30 val. Leipalingio miestelyje, vyro (gim. 1998 m.) gyvenamajame name, rasta ir paimta 52 folijos gumulėliai, 7 maišeliai ir 2 indeliai su augalinės kilmės medžiagomis.
Įtariama, kad tai narkotinė medžiaga – marihuana.
Vyras pristatytas į Druskininkų policijos komisariatą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
