Lietuvos dienaKriminalai

Panevėžyje nepilnametis buvo užpultas namo laiptinėje – sumuštas paauglys neteko 10 eurų

2026 m. vasario 21 d. 08:32
Lrytas.lt
Penktadienį policija gavo pranešimą apie Panevėžyje, namo laiptinėje, užpultą paauglį.
Daugiau nuotraukų (1)
Paaiškėjo, kad apie 10 val. 40 min. Nemuno gatvės namo laiptinėje iš nepilnamečio (gim. 2009 m.) buvo atimta piniginė ir jam sukeltas fizinis skausmas.
Turtinė žala – 10 eurų.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
PanevėžyspiniginėPolicija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.