Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Žiemos olimpiada
Švietimo kodas
Lietuviškumo mėnuo
Lietuvos mokytojas
Karas Ukrainoje
Darbo skelbimai
Lietuvos diena
Kriminalai
2026 m. vasario 21 d. 08:32
Panevėžyje nepilnametis buvo užpultas namo laiptinėje – sumuštas paauglys neteko 10 eurų
2026 m. vasario 21 d. 08:32
Lrytas.lt
Penktadienį policija gavo pranešimą apie Panevėžyje, namo laiptinėje, užpultą paauglį.
Daugiau nuotraukų (1)
Paaiškėjo, kad apie 10 val. 40 min. Nemuno gatvės namo laiptinėje iš nepilnamečio (gim. 2009 m.) buvo atimta piniginė ir jam sukeltas fizinis skausmas.
Turtinė žala – 10 eurų.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Panevėžys
piniginė
Policija
Rodyti daugiau žymių