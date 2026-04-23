Teismas Šiauliuose pradėjo nagrinėti galimo terorizmo bylą: kaltinamieji neprisipažįsta

Saugumui užtikrinti pasitelktos papildomos priemonės. Byloje pradėtas įrodymų tyrimas.
Valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras paskelbė kaltinamąjį aktą. Nė vienas iš šešių kaltinamųjų savo kaltės iš esmės nepripažino.
Teismas nustatė tolimesnę įrodymų tyrimo tvarką, artimiausiame teisiamajame posėdyje numatyta pradėti liudytojų apklausą, jų byloje – 10.
Visi proceso dalyviai, įskaitant kaltinamuosius, posėdyje dalyvavo gyvai, nušalinimų pareikšta nebuvo, spręsti proceso dalyvių pateikti prašymai.
Pirmasis posėdis šioje byloje vyko balandžio 1 dieną. Tačiau tada pradėti bylą nagrinėti iš esmės teismas negalėjo, nes dar perduodant šią baudžiamąją bylą teismui, kaltinamojo akto nuorašas kaltinamiesiems nebuvo išverstas jiems suprantama kalba ir perduotas.
„Kaltinamieji aktai jiems jau įteikti su vertimu į jiems suprantamą kalbą“, – Eltai sakė teismo atstovas Vytautas Jončas.
Kitas posėdis vyks gegužę.
Šioje teismui nagrinėti perduotoje byloje yra šeši kaltinamieji, visi jie yra užsienio piliečiai. Teismo jie laukia būdami suimti.
Teismas, siekdamas neatskleisti tarnybos ar komercinės paslapties, atsižvelgdamas į tai, jog šioje byloje gali būti apklausiami liudytojai, kuriems taikomas anonimiškumas, nutarė bylą nagrinėti neviešai.
Šioje byloje kaltinimai pareikšti Ispanijos piliečiui J. L. A. bei dvigubą – Ispanijos ir Kolumbijos pilietybę turinčiam A. F. R. D., Rusijos piliečiui E. O. V., Kubos pilietei Y. L. C., Kolumbijos piliečiui C. A. L. D. ir Baltarusijos piliečiui M. B.
Kaltinamajame akte nurodoma, kad šiai organizuotai teroristinei grupei, kaip įtariama, priklausantys asmenys kruopščiai ruošėsi planuojamam nusikaltimui ir į Lietuvą žvalgybos tikslais atvyko dar prieš keletą savaičių iki pirmojo bandymo padegti.
Teisėsaugos duomenimis, teroristinio išpuolio taikiniu pasirinkta Šiauliuose įsikūrusios UAB „TVC Solutions“ infrastruktūra ir bendrovės gaminama produkcija – radijo bangų spektro analizavimo mobiliosios stotys, skirtos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, jų vertė siekė iki pusantro milijono eurų.
Pirmą kartą į minėtą bendrovę pasikėsinta 2024 m. rugsėjo 17-osios naktį, kai buvo bandyta padegti jos teritorijoje laikytas radijo bangų spektro analizavimo mobiliąsias stotis, antrą kartą įvykdyti teroro aktą pasikėsinta tų pačių metų rugsėjo 22-ąją.
Generalinė prokuratūra nurodo, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad pasikėsinimą padegti galimai įvykdė į Lietuvą atvykę du užsienio piliečiai: Ispanijos pilietis J. L. A. bei dvigubą – Ispanijos ir Kolumbijos, pilietybę turintis A. F. R. D.
Turimais duomenimis, šie kaltinamieji į nusikaltimo vietą atsinešė padegimui skirtas priemones, tačiau suplanuoto nusikaltimo nespėjo užbaigti išsigandę šalimais pasirodžiusių praeivių. Iš įvykio vietos jie nedelsiant išvyko į Rygą, kur tą pačią dieną buvo sulaikyti operatyviai bendradarbiaujant Lietuvos ir Latvijos žvalgybos bei teisėsaugos pareigūnams, o vėliau sėkmingai perduoti Lietuvai.
Atliekant ikiteisminį tyrimą taip pat nustatyta, kad antrą kartą minėtoje vietoje įvykdyti teroro aktą buvo bandoma 2024 m. rugsėjo 22 d. Tąkart padegimą, kaip įtariama, pasikėsino įvykdyti iš Ispanijos į Šiaulius specialiai atvykę Rusijos pilietis E. O. V. bei Baltarusijos pilietis M. B.
Turimais duomenimis, įsitikinę, kad padegimas lyg ir pavyko, asmenys pasišalino iš įvykio vietos, nors, kaip paaiškėjo vėliau, žala padaryta nebuvo, nes padegimui panaudotos priemonės nepajėgė uždegti bendrovės kieme sandėliuotos produkcijos.
Tęsiant ikiteisminį tyrimą bei atliekant slaptus tyrimo veiksmus, buvo nustatyta ir tai, kad jau kitą dieną po antrojo padegimo iš Rusijos į Šiaulius atvyko Kubos pilietė Y. L. C. Ji, kaip įtariama, turėjo įvertinti šiuo padegimu padarytą žalą. Įvykdžiusi jai duotą užduotį, Y. L. C. ketino išvykti iš Lietuvos, bet buvo sulaikyta Lietuvos policijos pareigūnų.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatytas ir Ispanijoje gyvenęs Kolumbijos pilietis, įtariamas šioje organizuotoje teroristinėje grupėje vykdęs tarpininkavimo ir finansavimo užtikrinimo pobūdžio funkcijas.
C. A. L. D. buvo sulaikytas Ispanijoje ir, įvykdžius Generalinės prokuratūros inicijuotas procedūras, perduotas Lietuvai 2025 metų gegužę.
Dar keturių įtariamųjų atžvilgiu ikiteisminis tyrimas tęsiamas.
Griežčiausia Lietuvos Baudžiamajame kodekse numatyta bausmė už dalyvavimą organizuotos teroristinės grupės veikloje – laisvės atėmimas iki penkiolikos metų.
