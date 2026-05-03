Socialinėmis darbuotojomis prisistačiusios moterys Vilniuje apvogė senolę

2026 m. gegužės 3 d. 10:24
Vilniaus policijos pareigūnai ieško dviejų moterų, kurios prisistatė socialinėmis darbuotojomis ir apvogė senolę.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 2 d. apie 9 val. 30 min. Vilniuje, Dūkštų g., į moters (gimusi 1942 m.) butą, šeimininkei atidarius duris, užėjo dvi nepažįstamos moterys.
Atėjūnės prisistatė socialinėmis darbuotojomis ir pavogė apie 1 500 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
