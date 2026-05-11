Dėl žiauraus paramediko nužudymo bylos – nauja žinia

Kaip Eltai sakė Panevėžio apygardos teismo atstovė Jolita Gudelienė, V. Sviderskio skundą teismą gavo praėjusią savaitę.
„Ketvirtadienį po pietų gautas J. Sadauskienė gynėjo skundas“, – teigė J. Gudelienė.
Anot jos, šiuo skundu prašoma panaikinti Panevėžio apylinkės teismo sprendimą skirti J. Sadauskienei dviejų mėnesių suėmimą.
Kaip teigė J. Gudelienė, šį skundą teismas nagrinės ketvirtadienį.
Anksčiau su Elta bendravęs J. Sadauskienės advokatas V. Sviderskis neatskleidė, kokios kardomosios priemonės prašys teismo, skųsdamas jo klientei skirtą suėmimą.
Balandžio pabaigoje Panevėžio apylinkės teisme V. Sviderskis žurnalistams teigė, kad jo ginamoji, paramediko M. Sadausko nužudymo byloje įtariama buvusi jo sutuoktinė J. Sadauskienė, kaltės nepripažįsta. Taip pat jis tvirtino, kad, jo nuomone, sprendžiant iš turimų duomenų, moteris yra nekalta.
Paramediko nužudymo byloje yra trys įtariamieji. Kaip jau minėta, teismas paramediko buvusią sutuoktinę J. Sadauskienę leido suimti dviem mėnesiams – jai pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo.
Įtariamąjį Ilją Solkan byloje teismas nutarė paleisti į laisvę ir pritaikė jam 5 tūkst. eurų užstatą. Pastarasis, kaip skelbė žiniasklaida, yra kito įtariamojo byloje Viliaus Solkan tėvas.
V. Solkan teismas leido suimti dviejų mėnesių laikotarpiui.
Paramediko M. Sadausko kūnas rastas balandžio 21 d. Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. Sadausko tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus praėjusio pirmadienio rytą pranešė, jog gavo užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. Sadauskui pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad nurodyto darželio nėra.
Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
