Lietuvos dienaKriminalai

Sostinėje sukčiai iš žmonių išviliojo apie 8,6 tūkst. eurų

2026 m. gegužės 19 d. 11:25
Vilniuje sukčiai apgaulės būdu iš žmonių išviliojo apie 8,6 tūkst. eurų, pranešė policija.
Daugiau nuotraukų (1)
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, pirmadienį gautas moters (gim. 1950 m.) pranešimas, kad gegužės 15 d. nuo 17 val. iki 19.30 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino rusakalbiai asmenys.
Anot moters, paskambinę asmenys prisistatė televizijos ir mokesčių inspekcijos darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaule išviliojo 3,9 tūkst. eurų, kuriuos ji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Kaip pranešė sostinės policijos, pirmadienį apie 12 val. Vilniuje, moteriai (gim. 1943 m.) būnant namuose, jai paskambino nepažįstami, kurie apgaule iš jos išviliojo 2 390,98 euro.
Susiję straipsniai
Sukčiai skriaudė vilniečius – bendras gyventojų nuostolis siekia 120 tūkst. eurų

Sukčiai skriaudė vilniečius – bendras gyventojų nuostolis siekia 120 tūkst. eurų

Sukčių sėkmė Kretingoje – senolė jiems atidavė 14 tūkst. eurų

Sukčių sėkmė Kretingoje – senolė jiems atidavė 14 tūkst. eurų

Vilniuje sukčiai iš moters išviliojo 28 tūkst. eurų

Vilniuje sukčiai iš moters išviliojo 28 tūkst. eurų

Vilniaus AVPK duomenimis, pirmadienį apie 16 val. Vilniuje, moteriai (gim. 1937 m.) būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie apgaule išviliojo 2 340 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
sukčiaiPinigaiVilnius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.