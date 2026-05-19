Sostinėje sukčiai iš žmonių išviliojo apie 8,6 tūkst. eurų

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, pirmadienį gautas moters (gim. 1950 m.) pranešimas, kad gegužės 15 d. nuo 17 val. iki 19.30 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino rusakalbiai asmenys.
Anot moters, paskambinę asmenys prisistatė televizijos ir mokesčių inspekcijos darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaule išviliojo 3,9 tūkst. eurų, kuriuos ji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Kaip pranešė sostinės policijos, pirmadienį apie 12 val. Vilniuje, moteriai (gim. 1943 m.) būnant namuose, jai paskambino nepažįstami, kurie apgaule iš jos išviliojo 2 390,98 euro.
Vilniaus AVPK duomenimis, pirmadienį apie 16 val. Vilniuje, moteriai (gim. 1937 m.) būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie apgaule išviliojo 2 340 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.