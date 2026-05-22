Rusijos piliečiai į tėvynę automobiliu bandė gabenti prabangų vyną už beveik 16 tūkst. eurų

Patikrinus iš Lietuvos Respublikos išvykstantį lengvąjį automobilį „Citroën“, paaiškėjo, kad juo vykę Rusijos piliečiai – vairuotojas ir keleiviai – gabeno reikšmingus kiekius aukštos vertės vyno.
Iš viso automobilyje sulaikyta apie 19,5 litro prabangaus vyno, kurio bendra vertė viršija 15,6 tūkst. eurų. Tarp sulaikytų prekių – pasaulyje žinomų gamintojų produkcija: „Chateau Trotanoy Pomerol“, „Petrus Pomerol“, „Louis Roederer Champagne“, „Le Petit Cheval“, „Grand Vin de Léoville“ ir kiti aukštos vertės alkoholiniai gėrimai.
Nustatyta, kad visi gabenti alkoholiniai gėrimai patenka į prabangos prekių kategoriją – jų vertė viršija 300 eurų. Pagal Europos Sąjungos taikomas ribojamąsias priemones (Tarybos reglamentą Nr. 833/2014), tokių prekių eksportas į Rusijos Federaciją yra draudžiamas.
Asmenys iš pradžių nurodė vykstantys į Rusijos Federaciją ir gabenantys šias prekes, tačiau, sužinoję apie galiojančius draudimus, bandė keisti gabenimo aplinkybes – teigė, kad prekes veža į Baltarusijos Respubliką.
Dėl nustatytų pažeidimų visiems asmenims pradėtos administracinių nusižengimų teisenos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 515 straipsnio 1 dalį.
