Du vyrai neteko pinigų prisijungę prie netikros banko svetainės

2026 m. gegužės 26 d. 10:08
Papildyta
Panevėžyje ir Vilniaus apskrityje pirmadienį nuo sukčių nukentėjo du vyrai, kurie pinigų neteko prisijungę prie netikros banko svetainės.
Į Panevėžio policiją 14 val. 59 min. kreipęsis vyras pranešė apie prisijungimą prie, galimai, netikro banko puslapio ir nuskaičiuotus pinigus. Turtinė žala – 3 999 eurai.
Tą pačią dieną Vilniaus apskrities VPK pareigūnai gavo vyro (gim. 1972 m.) pranešimą, kad sekmadienį bandant prisijungti prie galimai netikros banko svetainės ir suvedus banko prisijungimo duomenis, nuo jo banko sąskaitos buvo nuskaičiuoti 9 698 eurai.
Iš viso Vilniaus apskrityje, Panevėžyje ir Klaipėdoje sukčiai iš žmonių apgaule išviliojo apie 32,9 tūkst. eurų.

Pateikė tris populiariausias sukčiavimo schemas: iššūkių ypač kelia vienas būdas

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), pareigūnai gavo vyro pareiškimą, kuriame nurodoma, kad, pagal skelbimą elektroninėje erdvėje ketinant įsigyti prekių, nuo 2025 m. spalio mėnesio, per kelis kartus apgaulės būdu iš jo buvo išviliota 17,5 tūkst. eurų.
Anot policijos, nuo sukčių nukentėjo ir Vilniaus apskrities gyventojai.
Vilniaus AVPK duomenimis, pirmadienį gautas vyro (gim. 1987 m.) pranešimas, kad gegužės 19 d. apie 19.15 val. Vilniuje jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos ir pareigūnais, apgaule išviliojo 1 675 eurų.
Vyras pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam asmeniui.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavo.
