Migrantų kelionė į Diuseldorfą nutrūko Vilniaus oro uoste

Sekmadienio rytą Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto pasienio užkardos pareigūnams, patruliavusiems išvykimo terminale prie laipinimo vartų, įtarimų sukėlė trys vyrai. Pasieniečiams pasiteiravus, vienas jų prisistatė Ganos, kiti du – Sudano piliečiais. Trijulė ketino vykti į Diuseldorfą.
Vyriškiai buvo pristatyti į pasienio užkardos tarnybines patalpas. Apklausos ir išsamios patikros metu nustatyta, kad nė vienas iš jų neturėjo asmens tapatybę ar pilietybę patvirtinančių dokumentų. Užsieniečiai su savimi turėjo tik asmeninius daiktus.
Toliau aiškinantis kelionės aplinkybes paaiškėjo, kad vienas sulaikytųjų yra nepilnametis. Patikros metu pasieniečiai taip pat nustatė, kad šie žmonės buvo lankęsi Baltarusijoje ir Latvijoje, iš kurios, tikėtina, ir atvyko į Lietuvą.
Nepilnametis bus perduotas Priėmimo ir integracijos agentūros Ruklos priėmimo centrui. Tuo metu abu pilnamečiai užsieniečiai sulaikyti iki 48 valandų ir bus perduoti Užsieniečių registracijos centro pareigūnams, kurie tęs tolesnes procedūras ir aplinkybių vertinimą.
Vadinamu latviškuoju keliu vykstančius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai grąžina kolegoms latviams.
