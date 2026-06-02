Klaipėdoje iš „Yamaha“ salono pavogtas kateris su varikliu – kateris rastas, variklis dingo

Kaip rašoma bendrovės „Yamatecha“ pranešime, pirminiais duomenimis, vagystė įvykdyta birželio 2 d. apie 3 val. 02 min. Teritorijos vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo nusikaltime galimai dalyvavusį automobilį, jo valstybinius numerius bei teritorijoje veikusį žmogų.
Vėliau pavogtas kateris buvo rastas netoliese esančios Vydūno mokyklos kieme, tačiau jau be variklio. Manoma, kad nusikaltėlių tikslas buvo būtent variklio vagystė.
„Visa surinkta informacija, įskaitant vaizdo įrašus ir kitą tyrimui reikšmingą medžiagą, perduota Klaipėdos miesto policijai. Šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas, siekiant nustatyti ir sulaikyti nusikaltimą įvykdžiusius asmenis.
„Yamaha Klaipėda“ prašo gyventojų, kurie šiąnakt minėtu laiku galėjo matyti įtartiną veiklą šalia salono ar Vydūno mokyklos teritorijoje, kreiptis į policiją arba pateikti turimą informaciją tyrėjams“, – rašoma bendrovės „Yamatecha“ pranešime.