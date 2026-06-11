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Anykščiuose prapuolė nepilnametė – paskelbta jos paieška

2026 m. birželio 11 d. 11:26
Lrytas.lt
Vėlų trečiadienio vakarą policija gavo pranešimą apie Anykščiuose dingusią nepilnametę.
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23.36 val. į policiją kreipėsi moteris (gim. 1978 m.), kuri pranešė, kad trečiadienį apie 20.00 val. iš namų Anykščiuose išėjo ir negrįžo nepilnametė (gim. 2010 m.).
Pradėta dingusiosios paieška.
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