Druskininkų savivaldybėje policijai įkliuvo neblaivus motorolerį vairavęs nepilnametis

Kaip pranešė Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, apie 15.25 val. Leipalingio seniūnijoje, Leipalingio miestelyje, patikrinimui sustabdžius motorolerį „Yamaha“, kuris neįregistruotas nustatyta tvarka, paaiškėjo, kad jį vairavo neblaivus (2,04 prom. alkoholio) ir neturėdamas teisės vairuoti nepilnametis (gim. 2009 m.).
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Druskininkų savivaldybėmotorolerisneblaivus
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