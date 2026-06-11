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Druskininkų savivaldybėje policijai įkliuvo neblaivus motorolerį vairavęs nepilnametis

2026 m. birželio 11 d. 10:23
Druskininkų savivaldybėje trečiadienį pareigūnai sustabdė neblaivų, teisės vairuoti neturintį nepilnametį motorolerio vairuotoją.
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Kaip pranešė Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, apie 15.25 val. Leipalingio seniūnijoje, Leipalingio miestelyje, patikrinimui sustabdžius motorolerį „Yamaha“, kuris neįregistruotas nustatyta tvarka, paaiškėjo, kad jį vairavo neblaivus (2,04 prom. alkoholio) ir neturėdamas teisės vairuoti nepilnametis (gim. 2009 m.).
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Druskininkų savivaldybėmotorolerisneblaivus
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