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Keista avarija Vilniuje: į troleibusą atsitrenkusio automobilio vairuotojas persėdo į visureigį ir išvažiavo

2026 m. birželio 16 d. 16:07
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi aplinkybes avarijos, kuomet atsitrenkusio į troleibusą automobilio vairuotojas persėjo įgreta sustojusį visureigį ir iš įvykio vietos išvažiavo. Įvykio vietoje prireikė ugniagesių.
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Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus apskrities policijoje, birželio 16 d. apie 14 val. 55 min. policijai paskambinusi moteris pasakojo, kad į jos vairuojamą troleibusą ant Valakampių tilto atsitrenkė automobilis „Mercedes-Benz“.
Pasak troleibuso vairuotojos, prie lengvojo automobilio vairo sedėjęs vyras greitai persėdo į šalia sustojusį visureigį ir išvažiavo.
Po kiek laiko vairuotojas buvo grįžęs, bet paskui vėl dingo.
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Įvykio vietoje prireikė ir ugniagesių. Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, atvykę gelbėtojai atjungė lengvojo automobilio dujų įrangą ir akumuliatorių.
Dėl avarijos ties Valakampių tiltu ilgam susidarė nemažs transporto grūstys.
Įvykis tiriamas.
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