„Pakelės maniaku“ pramintas iki gyvos galvos kalintis K. Jonaitis bylinėjasi su kalėjimu dėl gitaros – žudė jaunas merginas

83 metų K. Jonaitis skundžia Pravieniškių 2-ojo kalėjimo 2025 m. sausį priimtą atsakymą į jo prašymą.
„Nuteistasis kreipėsi į Regionų administracinį teismą ir prašo įpareigoti Pravieniškių 2-ojo kalėjimo viršininką pašalinti padarytą pažeidimą. Pareiškėjas mano, kad kalėjimo administracija jam nepagrįstai neleidžia įsigyti ir turėti elektrinės klasikinės gitaros dėl neigiamo nusistatymo jo atžvilgiu ir trukdo jo saviugdos procesą“, – Eltai teigė Regionų administracinio teismo teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Sigita Gamulėnienė.
Tuo metu Lietuvos kalėjimų tarnyba atsiliepime nurodo, kad atlikus pareiškėjo turimų daiktų svėrimą, nustatyta, kad nuteistasis savo kameroje turi daugiau nei 89 kg asmeninių daiktų.
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Į bendrą masę nebuvo įskaičiuojama administracinės, civilinės ar baudžiamosios bylos medžiaga, gydytojo rekomenduotini vaistiniai preparatai bei medicinos priemonės. Taip pat nebuvo sveriami maisto produktai, kuriuos nuteistasis įsigijo kalėjimo parduotuvėje.
Be to, pažymoje pažymėta, jog sandėlyje nuteistasis laiko 32,75 kg asmeninių daiktų, prie kurių padėtas viršsvoris (39,2 kg), paimtas iš gyvenamosios patalpos.
„Taigi, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo turimų asmeninių daiktų masė ir be gitaros viršijo teisės akte numatytą 50 kg svorį, pareiškėjui skundžiamu sprendimu buvo teisėtai bei pagrįstai nesuteiktas leidimas įsigyti ir laikyti gitarą“, – teigia Lietuvos kalėjimų tarnyba.
Be to, atsakovas nurodo, kad nors pareiškėjas skunde nurodo, kad leidimas įsigyti ir laikyti gitarą nėra suteikiamas dėl tariamo pareigūnų nusistatymo jo atžvilgiu ir siekiant trukdyti saviugdai, paminėtina ir tai, jog pareiškėjui jau yra išduotas leidimas įsigyti bei laikyti akordeoną.
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Šį ginčą teismas išnagrinėjo antradienį ir kitą savaitę skelbs savo sprendimą.
Už trijų merginų nužudymą ir išžaginimą kalėti iki gyvos galvos nuteistas K. Jonaitis ne pirmą kartą bylinėjasi su kalėjimų administracija. Beveik prieš dešimt metų jis buvo pateikęs ieškinį, nes negalėjo nusipirkti uogienės, kiaulienos taukų ir pieštukinių klijų.
Už grotų – jau 25 metai
„Pakelės maniaku“ pramintas Grigiškių gyventojas K. Jonaitis buvo sulaikytas 2001 metais. Paaiškėjo, kad vienoje sostinės bendrovių vairuotoju įsidarbinęs vyriškis sustodavo prie pakeleivingas mašinas stabdančių jaunų merginų.
2001 metų balandžio 21 dieną miške netoli Elektrėnų buvo surasta žiauriai nužudyta 25 metų Vievio gyventoja.
Maždaug po mėnesio netoli kelio Vilnius–Kaunas rastas dingusios 20-metės jonaviškės lavonas. Vėliau tose pačiose apylinkėse surastas kitos 20 metų merginos lavonas.
Nustatyta, kad merginas K. Jonaitis sumušdavo, apsvaigindavo smūgiais į galvą ir išžagindavo. Kai kurios merginos prievartavimo metu jau buvo praradusios sąmonę. Vienai merginai buvo suduota kirvio pentimi į galvą.
K. Jonaitis teismo posėdžiuose teigė, kad merginos sutikdavo su juo mylėtis savo noru, tačiau vėliau jį šantažuodavo, reikalaudamos pinigų. Jis taip pat pateikė versiją, esą merginas nužudė iš psichiatrinės ligoninės pabėgęs Romas Zamolskis.
gitaraLietuvos kalėjimų tarnybaPravieniškių 2-asis kalėjimas
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