Nuo sukčių nukentėjo dar dvi vilnietės – prarado 11 tūkst. eurų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 20 d. Vilniaus apskrities VPK gautas pranešimas, kad birželio 19 d. apie 17 val. 10 min. Vilniuje, moteriai (gimusi 1945 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo banko mokėjimo korteles, kurias atidavė atvykusiai nepažįstamai merginai.
Vėliau pasinaudojus banko mokėjimo kortelėmis, buvo išgryninta 7 000 eurų.
Taip pat birželio 20 d. apie 20 val. 26 min. Vilniuje, moteriai (gimusi 1982 m.) būnant namuose, per mobiliąją programėlę nuskaičius gautą brūkšninį kodą, iš jos banko sąskaitos pasisavinta 3 999 eurai.
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Dėl įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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