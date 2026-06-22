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Alytuje į ligoninę pateko namuose sumuštas vyras, Vilniuje – moteris

2026 m. birželio 22 d. 10:44
Lrytas.lt
Sekmadienį policija gavo pranešimus apie Vilniuje ir Alytuje namuose sumuštus žmones.
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Policijai buvo pranešta, kad 9 val. 23 min. Vilniuje, Brastos gatvėje, namuose, vyras sužalojo moterį (gim. 1970 m.), kuri paguldyta į ligoninę.
Įtariamasis (gim. 1993 m.) taip pat pristatytas į ligoninę. Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Prieš vidurnaktį, 23 val. 56 min., į Alytaus ligoninę iš namų Alytaus rajone, Daugų kaime, buvo atvežtas vyras (gim. 1960 m.), kuris sutaikus pagalbą paliktas gydytis ligoninėje.
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VilniusAlytussumušė
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