Alytuje į ligoninę pateko namuose sumuštas vyras, Vilniuje – moteris

Policijai buvo pranešta, kad 9 val. 23 min. Vilniuje, Brastos gatvėje, namuose, vyras sužalojo moterį (gim. 1970 m.), kuri paguldyta į ligoninę.
Įtariamasis (gim. 1993 m.) taip pat pristatytas į ligoninę. Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Prieš vidurnaktį, 23 val. 56 min., į Alytaus ligoninę iš namų Alytaus rajone, Daugų kaime, buvo atvežtas vyras (gim. 1960 m.), kuris sutaikus pagalbą paliktas gydytis ligoninėje.
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Įtariamasis (gim. 1971 m.) uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.