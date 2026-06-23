Girtas vyras Molėtų r. pasipriešino policininkams ir vieną pareigūną sužalojo

Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 23 d. apie 0 val. 20 min. Molėtų r., Giedraičių miestelyje, namo kieme, pareigūnams atvykus į iškvietimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo (garsiai grojo muzika) ir siekiant nustatyti vyro tapatybę, šis nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų, o sulaikymo metu pasipriešino tarnybos metu uniformuotam Utenos apskrities VPK Molėtų r. PK pareigūnui (gim. 1995 m.).
Pareigūnas, suteikus medicinos pagalbą, tęsė tarnybą.
Girtas (1,70 prom.) įtariamasis (gim. 1969 m.) uždarytas į areštinę.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo pareigūnams.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.