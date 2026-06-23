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Greta Vilniaus esančiame miestelyje policija nuginklavo pusamžį vyrą

2026 m. birželio 23 d. 09:01
Lrytas.lt
Greta Vilniaus esančiame Didžiosios Riešės miestelyje policija iš pusamžio vyriškio atėmė pistoletą.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 22 d. apie 9 val. 14 min. Vilniaus r., Didžiosios Riešės miestelyje, pas vyrą (gim. 1977 m.) rastas ir paimtas daiktas panašus į šaunamąjį ginklą. Ginklą paėmė policijos pareigūnai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
pistoletasVilniaus rajonasDidžioji Riešė
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