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Kriminalai
Vilnietis namuose pasigedo dviejų aukso luitų ir pinigų
2026 m. birželio 23 d. 09:06
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi, kas iš miesto gyventojo buto pavogė du aukso luitus ir pinigus.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 22 d. apie 13 val. 30 min. Vilniuje, Tauro g., pastebėta, kad iš buto neaiškiomis aplinkybėmis dingo 2 000 eurų ir du aukso luitai.
Nuostolis – 10 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Vagystė
Vilnius
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