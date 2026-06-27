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Neblaivaus baltarusio vairuojamas vilkikas Vilniaus aplinkkelyje susidūrė su lengvuoju automobiliu

2026 m. birželio 27 d. 12:46
Lrytas.lt
Šeštadienį nuo alkoholio apsvaigusio Baltarusijas piliečio vairuojamas vilkikas Vilniaus vakariniame aplinkkelyje susidūrė su lengvuoju automobiliu.
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Apie avariją aplinkkelyje, važiuojant nuo Gariūnų miesto link, policijai buvo pranešta 10 val. 01 min.
Pranešėjas nurodė, kad vilkikas „Mercedes-Benz“ be puspriekabės susidūrė su lengvuoju automobiliu „Peugeot“.
Į įvykio vietą buvo pasiųsta greitoji pagalba ir ugniagesiai gelbėtojai.

Panevėžyje užfiksavo girto vilkiko vairuotojo pasivažinėjimą: apgadino dešimtis automobilių

Jiems atvykus paaiškėjo, kad prispaustų ir sužalotų žmonių nėra.
Per avariją buvo apgadinti abu automobiliai.
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