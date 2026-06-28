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Ieškoma Prienų rajone peiliu vyrą sužalojusi moteris

2026 m. birželio 28 d. 09:33
Šeštadienio vakarą Jiezne (Prienų r.) moteris peiliu sužalojo vyrą. Įtariamoji ieškoma.
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Policijos departamentas informuoja, kad birželio 27 d. apie 19 val. Prienų r., Jiezne, namuose, konflikto metu, moteris (gim. 1979 m.) peiliu sužalojo neblaivų (3,01 prom.) vyrą (gim. 2001 m.).
Suteikus medicininę pagalbą, jis gydomas ambulatoriškai. Įtariamoji ieškoma.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui.
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