Ieškoma Prienų rajone peiliu vyrą sužalojusi moteris

Policijos departamentas informuoja, kad birželio 27 d. apie 19 val. Prienų r., Jiezne, namuose, konflikto metu, moteris (gim. 1979 m.) peiliu sužalojo neblaivų (3,01 prom.) vyrą (gim. 2001 m.).
Suteikus medicininę pagalbą, jis gydomas ambulatoriškai. Įtariamoji ieškoma.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui.
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Už tokią veiką baudžiama viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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