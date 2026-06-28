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Kupiškio rajone moteris smurtavo prieš nepilnametį

2026 m. birželio 28 d. 09:29
Šeštadienį Noriūnų kaime (Kupiškio r.) moteris sukėlė fizinį skausmą nepilnamečiui.
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Kaip nurodo Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, birželio 27 d. apie 16 val. Noriūnų kaime, Parko g., moteris (gim. 1989 m,) pranešė, kad namo kieme, kilus žodiniam konfliktui, moteris (gim. 1981 m.) sukėlė fizinį skausmą nepilnamečiui (gim. 2011 m.).
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamai moteriai įteiktas šaukimas atvykti apklausai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį fizinio skausmo sukėlimo ar nežymus sveikatos sutrikdymo.
Kupiškio rajonasnepilnametisSmurtas
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