Kaip praneša Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, birželio 27 d. gautas vyro (gim. 1952 m.) pranešimas, kad birželio 22 d. apie 12 val. Vilniaus r., jam būnant namuose, paskambino nepažįstama rusakalbė moteris, kuri, prisistačiusi telekomunikacijų įmonės darbuotoja, išviliojo 700 eurų ir banko mokėjimo kortelę, kuria pasinaudojus per kelis kartus išgryninta 5 600 eurų. Nuostolis – 8 300 eurų.
Birželio 27 d. gautas moters (gim. 1947 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie 19 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę mokesčių inspekcijos darbuotojais, apgaule išviliojo 5 000 eurų, kuriuos ji atidavė atvykusiam nepažįstamam asmeniui.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai.