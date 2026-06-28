Lietuvos dienaKriminalai

Vilniaus apskrityje iš dviejų žmonių sukčiai išviliojo per 13 tūkst. eurų (1)

2026 m. birželio 28 d. 10:29
Vilniuje ir Vilniaus rajone sukčiai iš dviejų asmenų išviliojo 13 300 eurų.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip praneša Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, birželio 27 d. gautas vyro (gim. 1952 m.) pranešimas, kad birželio 22 d. apie 12 val. Vilniaus r., jam būnant namuose, paskambino nepažįstama rusakalbė moteris, kuri, prisistačiusi telekomunikacijų įmonės darbuotoja, išviliojo 700 eurų ir banko mokėjimo kortelę, kuria pasinaudojus per kelis kartus išgryninta 5 600 eurų. Nuostolis – 8 300 eurų.
Birželio 27 d. gautas moters (gim. 1947 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie 19 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę mokesčių inspekcijos darbuotojais, apgaule išviliojo 5 000 eurų, kuriuos ji atidavė atvykusiam nepažįstamam asmeniui.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai.
VilniussukčiaiPolicija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.