Tauragės r. gyventojas pinigus prarado pirkdamas granules, Šilutės r. gyventoja – traktorių

Kaip pranešė Tauragės apskrities VPK, birželio 26 d. į Tauragės apskrities VPK Tauragės r. PK kreipėsi vyras (gim. 1977 m.) ir pranešė, kad už perkamas granules atliko 2 bankinius pavedimus. Tačiau negavo nei granulių, nei atgavo pinigus.
Nuostolis 2 480,62 eurų.
Birželio 30 d. į Šilutės r. PK kreipėsi moteris (gim. 1969 m.). Ji nurodė, kad internetinėje svetainėje pirko traktorių ir birželio 9 d. pervedė avansą už prekę. Tačiau traktoriaus negavo, o sumokėti pinigai nebuvo grąžinti.
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Nuostolis 5 165 eurai.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
sukčiavimasgranulėsTraktorius
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