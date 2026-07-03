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Marijampolėje rastas Vokietijoje ieškotas BMW

2026 m. liepos 3 d. 09:11
Lrytas.lt
Ketvirtadienį Marijampolėje buvo rastas automobilis BMW, kurio paiešką buvo paskelbusi Vokietijos policija.
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Šis Vokietijoje ieškotas automobilis 11 val. 27 min. rastas Geležinkelio gatvėje.
Dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
MarijampolėBMWVokietija
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